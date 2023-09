Gobierno y PSOE, en fuentes consultadas por laSexta, señalan tras el anuncio del PP de una gran protestaque "esto demuestra que Aznar no era un verso suelto, que sus palabras no eran un posicionamiento individual y que responden a una estrategia". Así, las mismas fuentes lamentan que Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo "sean los que manda en Génova y marquen la línea". "No han evolucionado nada. Es el viejo PP. Siguen desconectados de la realidad", insisten mientras se preguntan "¿Dónde queda Feijóo?". "Una vez más se pasan de frenada", sentencian.

Unas palabras que llegan poco antes de que el secretario del Organización del PSOE y estrecho colaborador de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, haya manifestado a traves de las redes sociales: "En el PP manda cualquiera , menos Feijóo. No tiene liderazgo ni rumbo, solo el mismo manual del PP de siempre: mentiras, salidas de tono y negación de la realidad. Ni conocen ni entienden España. Un partido sin opciones y anclado en el pasado no puede dirigir el futuro".

También de forma pública, antes de conocer la convocatoria de una protesta del PP contra la amnistía, la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, afeado al expresidente Aznar sus palabras. "Hay muchas razones por las que movilizarse: aumento de la violencia machista, supresión de derechos básicos como comedores escolares...", destacaba Ribera instando al PP a alejarse de los mensajes de odio. Y aconsejando a Feijóo centrarse en sus conversaciones para un intento de investidura, como le ha pedido el rey, y "analizar hasta qué punto es capaz de generar consensos para poder hacer un país que progrese". "Después veremos, si Feijóo no consigue ese consenso, qué ocurre en el turno de Sánchez. Aznar corresponde que cambie su trayectoria vital y se concentre en ayudar a su país", incidía la ministra.

Desde Sumar, su portavoz Ernest Urtasun, se ha unido a la crítica expresada este martes por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al estimar que las palabras de ayer del exjefe del Ejecutivo José María Aznar llamando a una movilización contra la eventual amnistía "se asemejan más al golpismo".

En una entrevista este miércoles en RNE, Urtasun opinó que las declaraciones de Aznar "están totalmente fuera de lugar" y "se asemejan más al golpismo", pues revelan que en la derecha "no aceptan el resultado de las urnas", que "no les quisieron dar una mayoría absoluta al PP y Vox".