Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio : Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños . Podemos : Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1) , Barcelona (1) , Murcia (1) , Las Palmas (1) y Granada (1) . PP : Se comparan los escaños de UPN y del PP , es decir, 138 escaños.

Los detalles A pesar del aumento de participación y de ser eje central de la campaña de Abascal, la ultraderecha ha perdido cerca de ocho puntos aun con un aumento de más del 20% en la participación. Los 'populares' suben 5,5 puntos, por los cuatro de los socialistas.

Ceuta ha expresado su voz en las urnas tras la crisis migratoria que la afectó, cuando más de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos. En las elecciones del 29 de noviembre, el PP ha obtenido el escaño en juego, aumentando su apoyo en casi 7.000 votos respecto a 2023, y demostrando el rechazo de la ciudad multicultural al racismo de Vox. Con una participación del 74,12%, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha conseguido el 44,33% de los votos. El PSOE también ha incrementado su apoyo, alcanzando el 38,01%. En contraste, Vox ha perdido cerca de 1.000 votantes, obteniendo solo el 15,12% de los votos. Ceuta ha contribuido así a los 134 diputados que respaldan a Feijóo como presidente.

Ceuta ha hablado en las urnas. Lo ha hecho después de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Después de esos días a finales de julio en los que más de 80.000 personas llegaron a la ciudad cruzando, incluso por mar, la frontera con Marruecos. Los ceutíes, en las elecciones del 29 de noviembre, han dado el escaño que estaba en juego al PP con un aumento de casi 7.000 votos con respecto al resultado de 2023.

Y es que los 'populares' han sido, con diferencia, la fuerza más votada de una ciudad autónoma en la que la participación ha aumentado en casi un 21%. En la que han votado el 74,12% de los ceutíes dando ese diputado a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Porque hasta 45.079 personas han acudido a las urnas en Ceuta. En un lugar que ha hablado claro con el PP, dando a los de Génova el 44,33% de los votos en un lugar en el que, eso sí, el PSOE también ha subido en votos con respecto a lo visto en 2023.

Los socialistas, que hace tres años obtuvieron 11.332 votos y el 34% de los apoyos, han logrado 17.173 papeletas y el 38,01% del 'sí' de los electores.

Ceuta castiga el racismo de Vox

Quien no ha tenido el éxito que posiblemente esperase en Ceuta es Vox. La formación de ultraderecha, liderada por Santiago Abascal, ha perdido cerca de 1.000 votantes a pesar del aumento de la participación y de que desde Bambú se ha convertido en lo sucedido en julio uno de sus ejes de campaña.

Han pasado del 23,26% de los apoyos en 2023 a 15,12% en este 29N, pasando de los casi 7.800 votos de hace tres años a poco más de 6.800.

Los ceutíes, por tanto, han aportado al PP uno de los 134 diputados que van a hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo, a priori, de los 52 de Vox.

*Vuelve a ver completo el especial Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido