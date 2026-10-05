Fernando Berlín describe a Pedro Sánchez tras la convocatoria de elecciones: "Uno de los políticos más hábiles que ha visto la democracia española"

El periodista ha desvelado en El Objetivo que preguntó al presidente del Gobierno por una palabra que definiera el anuncio de la mañana de este lunes de la convocatoria de elecciones, y Sánchez escogió "compromiso".

El periodista Fernando Berlín ha desvelado este lunes en El Objetivo que preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una palabra que definiera el anuncio de la mañana de este lunes de la convocatoria de elecciones. Entre el catálogo de palabras, Sánchez escogió "compromiso".

"Compromiso que es la promesa del conjunto. Creo que es bastante simbólico, porque además implica una obligación, pero también una responsabilidad, incluso con el fracaso", ha señalado.

Tras esto, además, ha señalado que considera que Sánchez "ha sido extraordinariamente hábil" en el discurso. "Alguien lo tiene que empezar a decir en este país, probablemente estamos ante uno de los políticos más hábiles que ha visto la democracia española", ha asegurado.

Y ha agregado asegurando que "tiene una intuición extraordinaria". "Yo creo que no se le puede negar su capacidad de resiliencia, la capacidad de resiliencia de Sánchez y la capacidad de resistencia. Y luego tiene una habilidad política extraordinaria", ha reafirmado. Así, ha manifestado que "la elección del momento es capital, pero además es una apuesta y elimina cualquier debate sucesorio, de momento".

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