"Que me llamen mentiroso no es algo que me moleste mucho". Con esta frase ha querido zanjar Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno el próximo 23J, la polémica surgida en los últimos días a raíz de las mentiras que ha difundido en diversas cuestiones, como la revalorización de las pensiones conforme al IPC o el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la investigación sobre el caso Pegasus. Así lo ha expresado en una entrevista concedida este jueves a RNE.

Feijóo ha asegurado que en todo caso él puede "cometer inexactitudes o decir una cifra que no sea exacta por decimales". En contraposición, no cree que haya ocurrido lo mismo con Sánchez, a quien ha vuelto a acusar de mentir defendiendo sin tapujos que "a los presidentes del gobierno se les elige para decir la verdad". En este punto, el candidato de los populares ha vuelto a colar la cuestión de ETA, banda terrorista extinta hace más de diez años, para concluir: "Escuchar a Sánchez hablar de mentiras es como oír a Otegui hablar de respeto a las víctimas".

No ha sido el único momento controvertido que se ha dado en una entrevista que Feijóo también ha aprovechado para criticar el debate a tres celebrado este miércoles en RTVE entre los candidatos de PSOE (Sánchez), Sumar (Yolanda Díaz) y Vox (Abascal); un encuentro al que el propio líder del PP rechazó acudir: "No creo que fuese un debate que ofreciese ninguna novedad. Daba la sensación de estar viendo tres partidos cuyo objetivo no es ganar las elecciones".

Asimismo, Feijóo no ha dudado en cargar contra el propio ente público, asegurando que le "gustaría" que la radio-televisión pública en España "tuviese una dirección un poco más consensuada y no tan tortuosa como ha tenido en los últimos años". De esta manera, el líder del PP volvió a dejar caer que no existe independencia y neutralidad en RTVE, un planteamiento que esbozó de forma clara el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, después de la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo.

"Creo que RTVE va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy", advirtió el dirigente popular después de que la periodista rectificara en pleno directo a Feijóo por esgrimir datos falsos sobre la cuestión de las pensiones o el espionaje con Pegasus.