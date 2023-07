"En relación con la Memoria Democrática, el franquismo no forma parte de mis prioridades", así se ha expresado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha evitado llamar víctimas a las personas asesinadas durante la dictadura.

"Le anticipo que soy absolutamente respetuoso con las personas que se han muerto en la guerra de los dos bandos. La guerra debería servirnos para no dividir nunca más a la sociedad española", ha dicho el popular.

A continuación ha mezclado el terrorismo etarra y la dictadura. "Yo no voy a vivir del franquismo, porque España no vive de eso. No vive de lo que ha pasado hace 80 años. La ley de Memoria Democrática no va a ser la que me diga Bildu", ha señalado dejando constancia de que las víctimas del franquismo, para él, no son tan importantes como las de ETA.

"Haremos una consulta al Consejo de Estado para ver si es legal y, si no, qué deberíamos modificar para no incluir en listas electorales personas condenadas por terrorismo. Vamos a tipificar la exaltación de terroristas cuando salgan de la cárcel e intentar que los 379 asesinatos que están sin concretar su autoría, a ver si somos capaces de avanzar en las investigaciones", ha lanzado.

Feijóo confirma que no contrastó su bulo sobre Sánchez y el caso Pegasus

En la misma entrevista, Feijóo ha admitido que no contrastó el bulo que dijo en el debate de Atresmedia, asegurando que el caso Pegasus se archivó por la falta de colaboración del presidente Pedro Sánchez, cuando la realidad es que fue por la falta de colaboración del gobierno de Israel, de donde procede ese software de espionaje.

"Lo he leído en un teletipo hacía poco tiempo, a lo mejor no era correcto, pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez", ha dicho.