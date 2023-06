El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cambiado de opinión y este jueves desde Bruselas ha afirmado que "respetará" la reforma laboral que aprobó el Gobierno en consenso con patronal y sindicatos. En plena precampaña, el líder 'popular' dice ahora que la mantendrá cuando su partidovotó en contra de la iniciativa en el Congreso de los Diputados.

"Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral. He dicho que esa reforma es muy importante y trataré a llamar a sindicatos y patronal para ver si las quejas se pueden mejorar, pero voy a respetar la reforma laboral pactada", ha sostenido Feijóo en una rueda de prensa tras una reunión en la capital belga del Partido Popular Europeo (PPE). "Entiendo que esa reforma, sustancialmente, es una buena reforma", ha asegurado, y ha añadido: "Dentro de mis propuestas no está modificar la reforma laboral".

Cabe recordar que la reforma laboral, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió adelante en forma de decreto ley por un solo voto de diferencia emitido por error por el diputado del PP, Alberto Casero. Esto permitió salvar la norma, sin embargo, fue solo un error porque los populares se situaron en contra de la iniciativa que apoyaron todos los agentes sociales. Incluso, estaba garantizada y tambaleó por los dos votos en contra de los diputados díscolos de UPN, que ahora ya forman parte de las listas del PP.

Yolanda Díaz ha reaccionado a este rectificación del líder 'popular' preguntando por qué "votaron en contra". "Feijóo no tiene ni programa ni palabra", ha señalado la ministra de Trabajo en sus redes sociales.

Las declaraciones de jueves de Feijóo son toda una recogida de cable, ya que hace dos semanas aseguraba que iba a modificar varios aspectos de la norma si llega a la Moncloa. Ante estas declaraciones, tanto sindicatos como el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendieron la reforma y aseguraron que los pactos se hacen "para que sean estables en el tiempo". Garamendi, en su momento, aseguró que defenderá hasta el final "que lo firmado, firmado está" en alusión a posibles cambios en la reforma laboral tras los comicios generales del 23 de julio.