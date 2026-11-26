Los detalles Los candidatos de PP y Vox han puesto sobre la mesa el caso Koldo al hablar sobre corrupción y sobre los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz.

En el debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal criticaron a Pedro Sánchez por temas de machismo y corrupción. Feijóo calificó al Gobierno de Sánchez como "el más machista de la democracia", acusándolo de tratar a las mujeres "como mercancía", mencionando conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Abascal, líder de Vox, afirmó que Sánchez ha manejado más dinero que cualquier otro gobernante, utilizándolo para "destruir" infraestructuras y servicios esenciales como la red ferroviaria, sanitaria, educativa y social, acusándolo de corrupción y mala gestión.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han cargado contra Pedro Sánchez por las cuestiones del machismo y de la corrupción, sacando en el debate a cuatro los nombres del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

El líder del PP ha definido al Ejecutivo de Sánchez como "el más machista de la democracia", asegurando que ha tratado a las mujeres "como mercancía". De hecho, el candidato 'popular' ha hecho referencia a las conversaciones entre Ábalos y Koldo en las que el exministro aseguraba que "la Carlota se enrolla que te cagas".

Abascal, por su parte, ha afirmado que "nunca un gobernante ha manejado tanto dinero como el señor Sánchez" y que el líder del PSOE lo ha utilizado para "destruir todo lo que funcionaba".

"Todas las redes que nos protegían, que protegían nuestra prosperidad, nuestra salud y nuestra seguridad, han sido destruidas, como la red ferroviaria, gastándoselo en mordidas y en fulanas; la red sanitaria, regalándosela a todo el mundo; la red educativa; la red de asistencia social e incluso la red eléctrica", ha afirmado Abascal.

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