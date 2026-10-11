O derechos o recortes como apuesta clara: Sánchez enarbola la bandera de las "causas sociales" para el 29N

¿Qué ha dicho? Tanto en Sevilla como en Ponferrada, el líder socialista ha hablado de los pensionistas, de las mujeres y de cómo estaba todo antes de la llegada del Gobierno progresista. Se ha hecho responsable de todos los logros.

Pedro Sánchez ha intensificado su agenda de mítines en este primer fin de semana de precampaña, visitando Sevilla y Ponferrada. En su discurso, el líder del PSOE plantea las próximas elecciones como una elección entre derechos o recortes, enarbolando la bandera de las causas sociales. Sánchez llama a una movilización progresista en las urnas, destacando logros de su gobierno como la revalorización de las pensiones, la inversión contra la violencia de género, la reforma laboral y los derechos LGTBI. También ha prometido garantizar una vivienda digna para todos. Este enfoque busca consolidar su reelección como presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha llenado su agenda de mítines en este primer fin de semana de precampaña. Si el sábado estuvo en Sevilla, este domingo le ha tocado el turno a Ponferrada en un camino en el que el socialista ha planteado el 29N como una disyuntiva entre derechos o recortes.

El mensaje, además, bien aprendido y casi calcado. Porque el líder del PSOE ha enarbolado la bandera de las "causas sociales" y de todo lo "social" con frases como "movilización social", "el no de los de siempre" y un llamamiento al "desbordamiento progresista en las urnas".

Es su apuesta. Es su plan para reeditar la presidencia del Gobierno. Es hacer de las conquistas sociales su bandera en esta campaña y, para ello, ha recordado cómo era todo antes de que él llegase a Moncloa.

"Veo a pensionistas, ¿os acordáis de cuándo os manifestabais con el PP?", ha cuestionado en una pregunta parecida para las mujeres: "Veo a muchas mujeres, ¿os acordáis de cuando os manifestabais el 8M?"

Así ha comenzado. Así ha introducido la lista de los logros alcanzados durante su legislatura de los que, además, se hace responsable: "Nosotros garantizamos la revalorización de las pensiones por ley".

"Llego el Gobierno socialista y puso la mayor partida contra la violencia de género", ha recordado en Ponferrada, donde también ha hablado de la reforma laboral, para la que "tuvo que llegar un Gobierno progresista", y los derechos LGTBI e incluso la gran mancha que la vivienda ha supuesto para su legislatura: "Voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a jóvenes y no tan jóvenes".

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