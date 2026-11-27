Imagen de archivo de la entrega del voto por correo en una mesa electoral.

Los detalles Los 'populares' hablan en su escrito de "numerosas quejas" de electores que no habrían recibido la documentación o lo habrían hecho tarde para poder votar por correo. Piden a la Junta Electoral que remitan todo a la Fiscalía.

El PP ha presentado ante la Junta Electoral Central un escrito urgente, denunciando las graves incidencias en la entrega de la documentación del voto por correo y en el reparto de la propaganda electoral.

Según detalla el partido, han recibido "numerosas quejas" de electores que, "habiendo solicitado el voto por correo, no han recibido la documentación" o la han recibido con retraso, cuando el plazo de depósito concluyó este jueves. "Una situación que también padecen electores temporalmente ausentes (ERTA) y electores residentes en el extranjero (ERTA)", añaden.

Además, el PP asegura que la Junta Electoral Provincial de Madrid les informó de la denuncia de "un ciudadano que encontró cientos de sobres de nuestra propaganda electoral y de otro partido en un contenedor" de residuos en Madrid. Una denuncia que, añaden, "el ciudadano acompañó con una foto y un vídeo" y que ha sido también señalada en el escrito a la JEC.

"Ante la posible relevancia penal de estos hechos, hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía", afirman.

El PP también exige a Correos que informe a la Junta Electoral de las solicitudes de voto por correo admitidas, así como las documentaciones remitidas y entregadas, y los votos recibidos para su traslado a las Mesas de los electores temporalmente ausentes y los residentes en el extranjero. E insisten en que Correos "esclarezca los hechos denunciados y depure responsabilidades".

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