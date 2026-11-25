Cuidado con los mensajes que animan a escribir #YoConBegoña o 'Feijóo presidente' en las papeletas este 29N: anularía el voto

Publicaciones de redes sociales con miles de interacciones animan a escribir distintos lemas en las papeletas de este 29N, o incluso a firmarlas para evitar que se cambie el voto. Pero estos mensajes tratan de inducir al error: escribir en las papeletas anula el voto.

Publicaciones de redes sociales con miles de interacciones animan a escribir distintos lemas en las papeletas de este 29N, o incluso a firmarlas para evitar que se cambie el voto. Pero estos mensajes tratan de inducir al error: escribir en las papeletas anula el voto.

Qué circula. Algunos posts incitan a añadir el hastagh #YoConBegoña como símbolo de apoyo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, o el eslogan "Feijóo presidente" en la papeleta del Partido Popular.

Otros mensajes aseguran que escribir en el voto este 29N "da puntos extra" o que es necesario firmarlos.

Voto nulo. El artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que se consideran nulos "los votos emitidos en papeletas […] en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado".

También lo indicó así la Junta Electoral Central (JEC) a Newtral.es en otras ocasiones.

Tampoco está permitido tachar nombres de candidatos. En las últimas semanas ha habido confusión respecto a este punto, porque, tras la dimisión de Óscar Puente, la Junta Electoral Provincial de Valladolid acordó dar por válidas este 29N las papeletas que tuvieran su nombre tachado.

Sin embargo, la decisión definitiva de la JEC es que no se puede tachar su nombre ni modificar la papeleta, ya que se consideraría voto nulo.

Un matiz. En el caso del Senado, donde las listas son abiertas y hay que marcar los candidatos, solo son válidas tales marcas, no firmas o lemas, ni se permite la elección de más candidatos de los estipulados.

Desinformación recurrente. En convocatorias electorales, es habitual que circulen mensajes que animan a escribir en las papeletas para inducir al error, como explicamos en Newtral.es en varias ocasiones.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 29 de noviembre.

https://www.newtral.es/escribir-papeleta-29n-voto-nulo/20261118/

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