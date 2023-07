Pese a que la mayoría de personas lo tienen claro, no está de más antes de unas elecciones generales tan importantes como son las del 23J comprobar dónde estamos empadronados, para así evitar contratiempos a la hora de acudir a un colegio electoral.

Para comprobar el empadronamiento, podemos pedir cita para ir de forma presencial a la oficina del padrón municipal de aquella localidad donde pensemos que puede ser que estemos empadronados. Cabe destacar que en España es obligatorio por ley que todo ciudadano se encuentre empadronado en su lugar de residencia habitual. Además, solo es posible estar empadronado en un municipio.

Sin embargo, la opción más rápida y cómoda es la de buscar esta información por Internet. Para ello, es necesario tener alguna de las herramientas de identificación admitidas por la Administración pública, como son el certificado digital o el DNI electrónico.

Para ver los datos del padrón, tienes que entrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y, una vez allí, entrar en la sede electrónica. Dentro de la sede electrónica del INE tendrás que pulsar sobre la opción 'Trámites', elegir 'Padrón de españoles residentes en España' y, por último, 'Consulta de datos de inscripción en la base padronal'.

En este punto, deberás seleccionar el método de identificación de entre todos los aceptados en el sistema Cl@ve: puedes elegir entre utilizar un DNI electrónico o un certificado digital; una Cl@ve PIN de 24 horas o una Cl@ve permanente. Ya dentro del sistema, después de la identificación, saldrán todos los datos del padrón municipal, incluida tu dirección actual. Además, en esa misma página en la que aparecen los datos hay un botón con el que puedes imprimir el documento de manera sencilla.

¿Qué tiene que ver el padrón con las elecciones?

El padrón municipal y las elecciones tienen mucha relación. Sobre todo cuando hay mudanzas de por medio. La residencia en la que uno está empadronado es la que determina la mesa electoral y colegio que le corresponde en cada proceso electoral, por lo que si recientemente has cambiado de dirección, es posible que te encuentres con que tu mesa electoral no se corresponde con tu vivienda actual.

Para estas elecciones generales y en virtud del artículo 39.1 de la LOREG, el censo vigente para este 23J es "el cerrado el 1 de marzo de 2023". Esto quiere decir que si te has mudado y lo has comunicado efectivamente a Ayuntamiento, consulado o registro civil antes del 27 de febrero de 2023, te corresponde el colegio electoral y mesa según tu último empadronamiento; sin embargo, si el cambio de padrón se ha realizado después del 1 de marzo, tu censo electoral no estará "actualizado", por lo que la mesa electoral en la que te corresponde votar será la asociada a tu último padrón, al que estaba actualizado el día 27 de febrero.

Así puedes solicitar el cambio de padrón

En el caso de que encuentres errores en los datos del padrón municipal tras realizar la consulta del certificado, puedes solicitar el cambio de padrón. Para poder llevarlo a cabo, debes acudir en persona a la oficina de padrón municipal y presentar los documentos que acrediten tu identidad y residencia actual.

Lo imprescindible para realizar el empadronamiento es establecer un domicilio. Este puede ser en propiedad, en alquiler o bien la casa de un familiar o un conocido. Además, para formalizar el empadronamiento, debes rellenar un formulario con tu nombre, domicilio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, DNI o documento que lo sustituya tratándose de extranjeros. Además, habrá que presentar el certificado o título académico que se posea.

Además de para ejercer tu derecho a voto, el empadronamiento es necesario para la expedición o renovación del DNI y pasaporte, para solicitar plaza escolar, renovar el carnet de conducir, solicitar ayudas y subvenciones, matricular un vehículo, o legalizar permisos de residencia y trabajo, entre otros trámites.