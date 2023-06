El certificado electrónico es una herramienta digital extremadamente útil para poder realizar la mayor parte de los trámites administrativos y consultar los datos que la Administración pública tiene de los ciudadanos. Sirve para revisar multas, presentar reclamaciones, para firmar electrónicamente documentos oficiales...

Se trata de un certificado expedido por la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre (FNMT) que, al igual que otros recursos como la Cl@ve PIN o el DNI electrónico, permite vincular al poseedor de dicha certificación con sus datos personales e identificativos. Hasta hace no mucho tiempo, obtener el certificado digital no era algo sencillo: era obligatorio acudir presencialmente a una de las oficinas de Acreditación de Identidad si no contabas con el DNI electrónico. Pero recientemente se ha activado la posibilidad de obtener el certificado 'online', sin necesidad de trasladarse a ningún otro lugar.

¿Cómo? Siguiendo los siguientes pasos: tienes que entrar en la sede electrónica de la Real Casa de la Moneda y, desde ahí, acceder a la primera de las opciones: 'Con vídeo identificación'. Desde aquí hay que seguir cuatro sencillos pasos:

Paso 1: configuración previa

El primer paso es la instalación del 'software' necesario que hará posible la generación de claves y posterior descarga del certificado. En este paso es imprescindible no formatear el ordenador entre el proceso de la solicitud y la descarga del certificado, realizar el proceso mediante el mismo equipo siempre y el mismo usuario, y leer la declaración de prácticas de certificación, donde se ven las condiciones de este servicio. Hay que tener en cuenta que existen diversos tipos 'software' según el tipo de ordenador en el que se instale, pero puedes consultarlos en la misma página de la Fábrica de Moneda y Timbre.

Paso 2: solicitar el certificado

Una vez finalizada la configuración, es hora de solicitar el certificado electrónico. En este punto aparecerán una serie de campos a rellenar obligatoriamente (DNI o NIE, primer apellido y correo electrónico). Hasta el momento, el servicio de vídeo identificación para obtener el certificado sólo está disponible para DNI en vigor, aunque según indican desde la propia web, "en un futuro se permitirán otros documentos".

Paso 3: acreditar la identidad

En este momento aparecerá una ventana en la que comienza la identificación del usuario de forma remota, a través de un vídeo. Es importante tener en cuenta que el proceso de solicitud y descarga debe hacerse desde un ordenador o, en su defecto, desde un dispositivo móvil que tenga instalado un navegador Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet o Safari. Además, sólo los mayores de edad (es decir, las personas con más de 18 años) pueden obtener el certificado digital.

En este punto, hay que rellenar todos los campos, entre los que se encuentran el código de solicitud enviado al correo especificado durante la solicitud del certificado, el DNI, el primer apellido y el teléfono móvil, para que, en último lugar, se pueda realizar la identificación vía vídeo; para ello, es vital activar la cámara del dispositivo, pero también tener a mano el documento de identidad. Durante esta grabación habrá que mostrar el documento por ambas caras y se tomará una captura del mismo, realizando un vídeo.

Paso 4: descarga del certificado

Este es el último paso: una vez que la identificación se haya hecho correctamente, y gracias al código de solicitud, ya será posible descargar e instalar el certificado en el ordenador o dispositivo móvil. Desde la Casa de la Moneda recomiendan, además, realizar una copia de seguridad.

¿Tiene coste la descarga del certificado digital?

El certificado digital, como tal, no tiene coste, pero sí lo tiene el proceso de identificación a través del vídeo. El precio de este servicio es de 2,99 euros más IVA y se puede pagar con tarjeta de crédito o de débito. Una vez realizado el pago, el ciudadano recibirá "en un plazo de dos días hábiles" la factura, que le llegará al correo electrónico. En el caso de que la factura nunca llegue, se puede solicitar de manera manual también en la sede electrónica de la Casa de la Moneda.

¿Para qué sirve el certificado electrónico?

Todos los ciudadanos mayores de edad (o menores emancipados) con DNI pueden conseguir este certificado digital. Es un documento que permite realizar multitud de trámites de manera segura con la Administración pública, pero también con otras entidades privadas. Estos son algunos de los trámites que se pueden realizar con el certificado digital:

Presentación y liquidación de impuestos (declaración de la renta)

Presentación de recursos y reclamaciones

Cumplimentación de los datos del censo de población y viviendas

Consulta e inscripción en el padrón municipal

Consulta de multas de circulación

Consulta y trámites para solicitud de subvenciones

Consulta de asignación de colegios electorales

Actuaciones comunicadas

Firma electrónica de documentos y formularios oficiales

El certificado digital se puede usar a nivel municipal (para trámites que se gestionan desde los ayuntamientos, por ejemplo), a nivel autonómico y también a nivel central, en organismos como el catastro, la Agencia Tributaria, la CNMV, la dirección de la Guardia Civil, Loterías y Apuestas del Estado , los diferentes ministerios, el Tesoro Público o Renfe, entre otros. Además, existen muchas otras entidades en las que también se puede usar el certificado digital, como algunos colegios oficiales (de arquitectos, de peritos, de farmacéuticos, registradores de la propiedad...), la DGT, en algunas universidades, en los paradores nacionales de Turismo e incluso en empresas privadas como Endesa, Iberdrola, Santander o Mercadona.