La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba hace unas semanas un paso hacia adelante lanzando su candidatura por Sumar a las elecciones generales. Ahora, la plataforma política que lidera ha desvelado cuáles son las líneas que seguirá su programa electoral.

Durante meses, hasta 35 grupos de trabajo han estado elaborando estas propuestas y el resultado son 35 documentos temáticos que se han hecho públicos este jueves. Estas estarán en su página web hasta el 2 de junio para que la ciudadanía pueda debatir las propuestas en una etapa, según ha defendido la plataforma, "de participación democrática". Las temáticas son de distinta índole: Juventud, digitalización con derechos, feminismo e igualdad, derechos y libertades LGTBI+, sanidad, economía, educación, cuestión urbana o vivienda digna, entre otras.

No obstante, unos responsables todavía por designar en Sumar filtrarán antes y después de la votación las propuestas que no encajen de forma coherente en el documento final, que también se someterá en último término a votación de los inscritos. Un documento que, insisten los responsables de Sumar, tampoco podrá homologarse a un programa electoral, porque sus ideas están pensadas para una década y no para una legislatura.

Juventud

En el documento relacionado con la juventud, destaca su propuesta de eliminar la discriminación en el acceso al ingreso mínimo vital de las personas menores de 23 años, así como suprimir los requisitos especiales para los menores de 30. Esto unido a un Pacto Intergeneracional por un Futuro Digno, basado en una mayor inversión pública de políticas de empleo y vivienda.

Feminismo e igualdad

El proyecto político de Díaz quiere construir un país feminista y, para ello, cree que es necesario un pacto de Estado en el que "los poderes públicos asuman la responsabilidad que les corresponde".

Colectivo LGBTI

La plataforma resalta la importancia del colectivo LGBTI+ y la necesidad de garantizar sus derechos. Para ello, busca alcanzar un "pacto de Estado por los derechos y libertades LGBTI+ que aúne al mayor número posible de partidos, Administraciones e instituciones sociales y que articule políticas públicas LGBTI+, así como las dotaciones presupuestarias". Asimismo, buscan erradicar los discursos de odio e implementar un sistema educativo con educación sexual inclusiva. A ello, se une el acceso a los servicios médicos sin discriminación.

Una herencia universal

Una de las iniciativas más llamativas es una herencia universal a la que puedan acceder los jóvenes una vez que cumplan la mayoría de edad para acabar con la desigualdad. A modo de ejemplo, el proyecto político propone que, "según algunos cálculos, una herencia universal de unos 20.000 euros a percibir universalmente cuando se llega a la mayoría de edad, podría financiarse con un impuesto sobre el patrimonio o sucesiones inferior al 10% y que dejase exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros".

Una vivienda digna

La vivienda es una materia importante para la izquierda y Sumar no se queda atrás, que lo considera un pilar más del estado de bienestar. Para garantizar una vivienda digna, plantean desarrollar un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad.

El proyecto se centra en la vivienda protegida y plantea aumentar la oferta de vivienda de alquiler social y asequible. Además, para erradicar el sinhogarismo y la infravivienda, recogen que es necesario apostar por un incremento de la inversión pública en vivienda, del 0,1% actual, al 1% del PIB de media en la próxima década. Por último, pretender prohibir los desalojos sin alternativa habitacional.

Medidas fiscales

En materia fiscal, las aportaciones recibidas por Sumar incluyen incrementar el numero de tramos de la renta general, con el objetivo de mejorar la progresividad del impuesto. En concreto, alude a desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.999 euros en varios tramos con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes.

Asimismo, aspira a hacer permanente el impuesto extraordinario a grandes fortunas, y también defiende recuperar "la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones en toda España", mientras que en el impuesto de sociedades, en línea con lo defendido por Unidas Podemos en el Congreso, reivindica introducir un tipo efectivo mínimo del 15% sobre los beneficios de la empresas. En la misma línea, incluso desliza que las grandes compañías deberían contribuir con un tipo mínimo del 25% en este tributo.

Prestaciones compatibles con el empleo

Mientras alude a la necesidad de profundizar en un sistema de garantías "graduado", que ofrezca protección a los hogares en situación más difícil pero también dé cobertura a otras formas de precariedad. Así, entre el marco base programático de Sumar se recoge prestaciones "compatibles" con el empleo y que enlazaría con la culminación de la regulación del ingreso mínimo vital, en lo que se refiere a la compatibilidad de esta ayuda con los ingresos salariales.

Modelo territorial

En busca de un nuevo contrato territorial, Sumar asegura que dotarán el Estado de las autonomías de un horizonte político de expectativas. Un horizonte que pasa por una apuesta de carácter federal.

Sanidad

Uno de los pilares importantes de la Sanidad, y los que más desgaste han sufrido, son la Atención Primaria y la salud mental. Así que buscan potenciar este ámbito sanitario, y garantizar una asistencia integral en salud mental.

Educación

Apuestan por la escolarización del 90% del alumnado en la red pública y la reducción de manera significativa la ratio en las aulas en todos los ciclos formativos. También, en el caso de las universidades, es desarrollar un programa de prácticas, reforzar la oferta de becas y, una medida estrella, que las matrículas deben ir decreciendo de manera progresiva hasta alcanzar un horizonte de acceso gratuito.

Trabajo

Reforzar el componente democrático en las empresas donde los sindicatos tendrán un papel fundamental, un nuevo estatuto del Trabajo y nuevas jornadas laborales son las propuestas que recoge el proyecto que lidera la actual ministra de Trabajo.

Inmigración

Otras medidas que plantean a los ciudadanos sobre inmigración es el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y establecer el sufragio universal para promover la participación de los inmigrantes en los asuntos públicos.