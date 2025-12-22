El presidente de la Diputación de Cáceres pide la dimisión de Gallardo tras el "desastre absoluto" de las elecciones en Extremadura

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeños

¿Qué ha dicho? Miguel Ángel Morales apuesta por hacer "un cambio radical y absoluto" del partido en la región que empiece por la dimisión de Gallardo para, después, "nombrar una gestora y empezar a trabajar en reconstruir este partido".

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, ha exigido la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del partido, tras los malos resultados en las elecciones autonómicas. El PSOE perdió diez escaños, quedándose con 18 de los 28 que tenía, marcando el peor resultado en su historia en Extremadura. Morales, quien lideró el PSOE de Cáceres entre 2012 y 2025, afirmó en RNE que se necesita un cambio radical en el partido. Además, previamente había cuestionado la idoneidad de Gallardo como candidato debido a su situación procesal.

El presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha exigido este lunes la dimisión del secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, tras calificar como "desastre absoluto" los resultados obtenidos en los comicios autonómicos de ayer domingo.

En esta cita electoral el PSOE perdió diez escaños, quedándose en 18 de los 28 que tenía, en lo que ha sido el peor resultado de este partido en su historia en Extremadura, en la que siempre había sido la formación más votada. Morales, que fue secretario provincial del PSOE de Cáceres entre 2012 y 2025, ha dicho, en declaraciones a RNE, que "es lo que se está esperando" y así lo expresará en la ejecutiva regional que se reúne esta tarde en Mérida.

A su juicio, "hay que hacer un cambio radical y absoluto del partido en la región y, obviamente, el secretario regional tiene que dimitir, nombrar una gestora y empezar a trabajar en reconstruir este partido".

Ya en el Comité Regional del PSOE, que designó a Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Morales ya puso de manifiesto que este no era el más idóneo debido a su situación procesal, pendiente de juicio por la contratación del hermano del presidente el Gobierno por parte de la Diputación de Badajoz, que él presidía.

