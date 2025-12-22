Ahora

22D

¡Salió el Gordo! El 79432 reparte 4 millones de euros por serie

Elecciones en Extremadura

El presidente de la Diputación de Cáceres pide la dimisión de Gallardo tras el "desastre absoluto" de las elecciones en Extremadura

¿Qué ha dicho? Miguel Ángel Morales apuesta por hacer "un cambio radical y absoluto" del partido en la región que empiece por la dimisión de Gallardo para, después, "nombrar una gestora y empezar a trabajar en reconstruir este partido".

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeñosEl candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante su comparecencia tras conocer los resultados electorales extremeñosAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, ha exigido este lunes la dimisión del secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, tras calificar como "desastre absoluto" los resultados obtenidos en los comicios autonómicos de ayer domingo.

En esta cita electoral el PSOE perdió diez escaños, quedándose en 18 de los 28 que tenía, en lo que ha sido el peor resultado de este partido en su historia en Extremadura, en la que siempre había sido la formación más votada. Morales, que fue secretario provincial del PSOE de Cáceres entre 2012 y 2025, ha dicho, en declaraciones a RNE, que "es lo que se está esperando" y así lo expresará en la ejecutiva regional que se reúne esta tarde en Mérida.

A su juicio, "hay que hacer un cambio radical y absoluto del partido en la región y, obviamente, el secretario regional tiene que dimitir, nombrar una gestora y empezar a trabajar en reconstruir este partido".

Ya en el Comité Regional del PSOE, que designó a Gallardo como candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Morales ya puso de manifiesto que este no era el más idóneo debido a su situación procesal, pendiente de juicio por la contratación del hermano del presidente el Gobierno por parte de la Diputación de Badajoz, que él presidía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) sale en la cuarta tabla, la más afortunada de la mañana
  2. El PP asume que la abstención de Vox en Extremadura le saldrá cara
  3. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  4. Comparecencia de Sánchez, en directo | Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona enfrentan su quinta noche a la intemperie