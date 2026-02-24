Los miembros de las mesas electorales en Castilla y León cobrarán (un poco) más que los de Extremadura

La Junta de Castilla y León ha publicado una serie de decretos, acuerdos y órdenes para coordinar las elecciones autonómicas y entre ellos está el decreto que regula la cuantía que perciben los presidentes y vocales de las mesas electorales.

El trabajo que realizan los miembros de las mesas electorales de unas elecciones, como las que se celebran en Castilla y León el 15 de marzo, tienen un interesante pero arduo trabajo. Desde primera hora de la mañana, concretamente desde las 8:00h, forma parte de su trabajo garantizar que la mesa se constituya para que los electores de la zona puedan acudir a las urnas y votar. Y son muchas horas las que dedican a todo lo que viene después: identificar a los votantes, llevar un seguimiento de quiénes acuden a votar, asegurarse de que votan correctamente —como quieren hacerlo, claro— y después, contar, contar y volver a contar papeletas.

Es por eso que está establecida una dieta o compensación para todos los que han sido designados como presidentes o vocales de alguna mesa. Aunque puede que muchos coincidan, lo cierto es que cada órgano puede modificar sustancial o ligeramente la cuantía de estas dietas que perciben los miembros de las mesas. En el caso de las elecciones de Aragón, que se celebraron el 8 de marzo, el Gobierno regional acordó que los presidentes y vocales de las mesas electorales que se constituyeran como titulares de mesa percibirían la dieta establecida por la Administración General del Estado del último proceso electoral celebrado.

En el caso de Extremadura, por su parte, la Consejería de Hacienda acordó que los miembros de las mesas recibieran una "dieta por importe de 70 euros". Ahora, en el caso de los comicios castellanos y leoneses, la cuantía ha variado ligeramente, para estar algo por encima de esta cantidad. Fue la Junta de Castilla y León la que publicó una serie de decretos, acuerdos y órdenes para coordinar las elecciones entre las que estaba el decreto de dietas y gratificaciones, que regula las compensaciones de los diferentes colectivos implicados en el proceso, desde los miembros de las juntas electorales a personal colaborador.

Y entre todos ellos están, también, los presidentes y vocales de las mesas electorales, que para este proceso en Castilla y León recibirán una dieta de 76,41 euros por la jornada completa.

