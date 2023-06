La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que no se da "por vencida" para gobernar en la región extremeña, y espera que Vox "recapacite y pueda apoyar un Gobierno de cambio" en la comunidad, "que es lo que ha venido diciendo durante mucho tiempo".

En cualquier caso, Guardiola ha aseverado que Vox "no va a entrar en el gobierno" de la Junta de Extremadura. "Yo no voy a gobernar con Vox, ya lo he dicho y lo repito, y no he engañado a nadie", ha reafirmado la dirigente del PP extremeño, quien ha mostrado su oferta de "un gobierno estable, que es lo que necesita Extremadura".

Sin embargo, "Vox ha decidido que con ese 8% de votos" que consiguió en las elecciones del 28M en Extremadura, frente al 38,8% de votos del PP, "no pueda realizarse", sino que esta formación "ha decidido poner palos en las ruedas de ese cambio", ha lamentado Guardiola.

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola este martes en una entrevista en el programa 'Hora 25', de la Cadena Ser, después de que la falta de acuerdo entre PP y Vox haya dado la presidencia de la Asamblea de Extremadura al PSOE. Así, y ante su negativa de que Vox entre en el gobierno de la Junta de Extremadura, Guardiola ha asegurado que la posibilidad de repetir elecciones en la comunidad "no es ningún órdago", y de hecho "esto no debe sorprender absolutamente a nadie", porque es lo que lleva diciendo "durante muchos meses" y ella es "una mujer de palabra", ha dicho.

"Vox también sabía que no iban a entrar en Gobierno, y no es que yo quiera gobernar gratis o con el regalo de los cinco diputados que tienen", ha aclarado Guardiola, quien ha recordado que en las negociaciones, el PP les ha ofrecido la Presidencia de la Asamblea y una Secretaría para "poder tener el control de la Mesa del Parlamento", además del senador autonómico.

Frente a esta propuesta, Vox "ha decidido regalarle el control de la Mesa (de la Asamblea) al PSOE", por lo que ha lamentado que desde esta formación "han hablado mucho de cambio, pero a la hora de la verdad lo que han hecho es dejarlo todo como está, en manos del PSOE", ha lamentado.

"Hoy, si no hubiera sido porque ellos se han enrocado en esa soberbia y no les han dejado desde Madrid, podríamos tener sentadas las bases de un nuevo gobierno en Extremadura", ha apuntado Guardiola, quien ha abogado por "acordar para construir", que es lo que ha "intentado hasta el último momento", ha señalado.

Así, Guardiola ha criticado que Vox ha "sometido Extremadura a sus órdenes de partido a nivel nacional", tras lo que ha lamentado que el candidato de Vox en Extremadura, Angel Pelayo Gordillo, "es incapaz de tomar una decisión, cualquier cosa que se le planteaba tenía que pedir autorización a Madrid", por lo que ha lamentando que "así es muy difícil".

Afirma tener "libertad" por parte del PP nacional

Por su parte, la dirigente del PP extremeño ha asegurado que tiene "la libertad en cada territorio de llegar a los acuerdos que entendemos que son óptimos para nuestra tierra", ante lo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado "manos libres" a los líderes territoriales en este sentido. Y es que, a juicio, "no se puede negociar a granel, sin tener en cuenta que cada territorio es diferente", algo que, a juicio de Guardiola, "quien no lo ha entendido es Vox, que está metiendo en un paquete todas las negociaciones, y eso sí que no tiene ningún sentido", ha defendido la dirigente del PP regional.

Durante su intervención, María Guardiola ha intentado "buscar todos los puntos de encuentro posibles" con Vox e "darles su espacio", ya ha entendido que Vox no le "pueden regalar el Gobierno, como ellos lo quieren contar", pero ha considerado que "cuando uno de verdad quiere un Gobierno de cambio en una tierra como ésta, que ha estado gobernada por el PSOE durante 36 años, el poner esos precios tan altos y poner líneas rojas", supone "una insensatez suprema", ha señalado.

Sobre la posibilidad de que el PP permitiera con su abstención el gobierno del PSOE, María Guardiola ha apuntado que "quien ganó las elecciones es quien nos ha llevado a dónde estamos", tras lo que ha apuntado que si el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, se presenta a la investidura como presidente de la Junta, sería un "ejercicio de cinismo bastante importante", ha concluido.

Respecto a la posibilidad de que ella se someta a la investidura como presidenta de la Junta, Guardiola ha resaltado que "para perderla, en ningún caso", sino que se someterá a la investidura "si Vox me da los apoyos, por supuesto que sí".

"Yo no puedo permitir que siga gobernando quien ha llevado a esta tierra a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking", ha concluido la presidenta del PP extremeño, quien ha concluido asegurado que ella forma parte "del centro derecha valiente", y ha espetado a Vox: "ellos que hablan tanto de la derechita cobarde, pues yo creo que la cobardía la han ejercido ellos, por dejarse manipular o dejarse convencer por intereses de su partido a nivel nacional y olvidarse completamente de lo que están pidiendo los extremeños", ha concluido.