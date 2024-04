ERC ha reivindicado desde Ginebra (Suiza) la "resistencia" que en sus 93 años de historia ha mostrado ante la extrema derecha y se ha erigido como "el partido más represaliado", posición desde la que el presidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho: "Retroceder es dar la victoria a la extrema derecha y nosotros no lo haremos nunca".

La formación republicana ha trasladado este domingo su campaña electoral a la ciudad en la que residen su secretaria general, Marta Rovira, y el diputado en el Parlament Ruben Wagensberg, investigados ambos por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

En un acto de formato "intimista" en el Impact Hub de Ginebra, bajo el título "Cataluña, historia del exilio", ERC ha puesto sobre la mesa su presente y pasado en un contexto en el que sigue en el aire la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que medita dimitir al sentirse objeto de una campaña de "acoso y derribo" por parte de "la derecha y la ultraderecha".

De la mano de Aragonès -candidato a la reelección para el 12M-, de Rovira y Wagensberg y también del presidente del partido, Oriol Junqueras, así como del presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové -arropados todos ellos por diputados de la formación-, ERC ha llamado a "plantar cara" al fascismo y ha apelado a la "conciencia política" de Sánchez.

Aragonès y Junqueras han compartido una charla, moderada por la número 16 de la candidatura por Barcelona, Alba Camps, en la que el president ha explicado que este encuentro en Suiza, organizado hace ya semanas, está pensado para "no normalizar la represión". "En un momento en el que parece que haya quien la ha descubierto hoy, recordamos que nosotros la hemos sufrido desde hace mucho tiempo", ha indicado.

Albiach ve una "frivolidad" que a Puigdemont no le importe lo que ocurra con el Gobierno

La candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha considerado "una frivolidad" que al candidato de Junts, Carles Puigdemont "no le preocupe lo que ocurra con el Gobierno" español porque "no es lo mismo un gobierno PSOE-Sumar que otro de una coalición fascista".

En un acto electoral en La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 300 personas, Albiach ha querido enviar "un mensaje a Puigdemont que dice que no tenemos que preocuparnos por el Gobierno del Estado". "Qué se ha creído -se ha preguntado-, que los catalanes no notamos la diferencia entre tener un gobierno de coalición progresista o uno de coalición fascista? ¿Qué es igual tener a Yolanda Díaz (Sumar) en el Gobierno o a Santiago Abascal (Vox)?".

En este sentido, Jéssica Albiach ha pedido al líder de Junts "un poco menos de frivolidad, por favor". Según la principal candidata de los comunes, las elecciones catalanas del 12M "no nos las esperábamos, pero nos cogen más fuertes que nunca, con propuestas definidas para los grandes desafíos que tenemos en Cataluña" y "tenemos una oportunidad para abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país".

"Se puede estar de acuerdo o no con nuestro modelo de país -ha dicho- pero demostramos que ponemos el país por delante del partido, y que ponemos Cataluña por delante de los lobbies económicos y de la patronal Foment del Treball". En este punto, ha advertido que Junts vota en el Congreso junto al resto de partidos de la derecha, y es que, según ha dicho, "aunque la derecha se vista de seda, derecha se queda".

Puigdemont: Cataluña "no será el flotador del PSOE" y pide no dividir el voto

El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este domingo que Cataluña "no será el flotador del PSOE" tras estas elecciones al Parlament, y ha pedido "que nadie vote opciones" que "dividen" al independentismo. Más de 1.200 personas, según la formación independentista, se han acercado hasta Argelès-sur-Mer (Francia) desde las dos comarcas del Vallès en el primer domingo de la campaña electoral, en el acto más multitudinario de los celebrados hasta ahora por Junts en el sur de Francia.

"Que nadie se despiste. Esto solo acaba de dos maneras: o ponemos el país en manos de un tripartito que irá a Madrid a recibir instrucciones o ponemos Cataluña en manos de un president que vaya a Madrid a dar instrucciones y a plantar cara", ha asegurado en su intervención en el mitin, todavía marcada por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su eventual dimisión o su continuidad, que anunciará este lunes. Del mismo modo que hizo la víspera, Puigdemont ha reprochado al candidato del PSC, Salvador Illa, su asistencia al Comité Federal del PSOE para apoyar a Sánchez junto al resto de dirigentes socialistas: "Tiene más interés en hablar al comité de su partido en Madrid que a los ciudadanos de Cataluña".

Esta decisión de Illa, para Puigdemont, demuestra que su prioridad "es el partido" y no Cataluña, y ha añadido que los problemas de los catalanes "no los resolverá ni el PSOE ni su delegado". "No los resolverá el que sufre más por lo que le pasa al Gobierno de España que a los catalanes. ¿Les habéis oído alzar la voz?", ha indicado. Y ha vuelto a hurgar en la decisión de Sánchez, que ha cancelado su agenda pública durante cinco días antes de anunciar su futuro: "No nos hace falta irnos al rincón de pensar".

En el mitin también ha intervenido el número tres de la lista por Barcelona, Josep Rull, que ha arremetido contra la gestión que hicieron los socialistas de la Generalitat durante los gobiernos tripartitos. "Illa no puede hablar de buena gestión porque el PSC dejó las finanzas de la Generalitat devastadas", ha asegurado Rull, que ha recordado que todavía se están pagando cánones por las estaciones de la L9 que no están operativas.

Alejandro Fernández (PP) acusa al PSC de ser "el bombero pirómano que alimenta la ruptura"

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC de ser "el bombero pirómano que alimenta la ruptura" para después "ofrecerse para coserla", puesto que, frente a su discurso de abrir "una nueva etapa", sus hechos señalan "exactamente lo contrario". En un acto este domingo en Lleida, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata provincial, Montserrat Berenguer, Fernández ha afirmado que, aunque entre los socialistas aún hay gente "de buena fe" que les cree, cuentan con un "balance demoledor" que les contradice.

Durante su intervención, el candidato del PP ha denunciado que el PSC "habla de unir, y lo hace siempre, pero ha sido el bombero pirómano en la historia de Cataluña que alimenta la ruptura y luego se ofrece para coserla". Fernández ha lamentado que hace unos días tanto el candidato del PSC, Salvador Illa, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se dedicaran en Lleida solo "a defender a Sánchez y a llamar 'fachosfera' a todo el que no estaba de acuerdo con eso".

"¿Quién ha suprimido el delito de sedición? El PSC. ¿Quién incumple las sentencias educativas? El PSC. ¿Quién amnistía a los que dicen que lo van a volver a hacer? El PSC. ¿Quién señala a jueces y políticos? El PSC. ¿Quién le vota todo al separatismo en el Parlament? El PSC. ¿Quien ha resucitado a Puigdemont cuando peor estaba? El PSC", ha exclamado.

"¡Menudo balance que tienen estos señores!", ha añadido Fernández, que también ha recordado que Pasqual Maragall, al que ha definido como un buen exalcalde de Barcelona y un "pésimo" expresidente de la Generalitat, fue quien impulsó el 'Pacto del Tinell' para dejar al PP fuera de la vida política catalana. Ha definido a Illa como una persona que nunca lleva a cabo "ni una mala palabra ni una buena acción", porque es "especialista en ponerse de perfil".

Fernández ha explicado que, en 2019, llamó a Illa tras las municipales, en las que en Castelldefels y en Badalona había ganado el PP sin mayoría absoluta, y le propuso que les dejaran gobernar a cambio de que ellos hicieran lo mismo en municipios donde los socialistas habían quedado primeros.

"Alejandro, me caes muy bien, me encantan tus intervenciones. Traducido, te voy a joder, ¡Y vaya si me jodió!", ha revelado el candidato del PP sobre la respuesta que supuestamente le dio Illa a su propuesta para Castelldefels y Badalona.