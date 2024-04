El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado el pleno respaldo del socialismo catalán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día antes de que desvele su futuro: "Vamos a estar a tu lado, como tú has estado al lado de Cataluña".

En un mitin celebrado este domingo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde estaba previsto que participara Sánchez, antes de que cancelara su agenda para reflexionar sobre su continuidad en el cargo, Illa ha celebrado que se haya iniciado una "resistencia colectiva" contra la política que busca "deshumanizar" al adversario político e "ir a por su entorno familiar".

"Pedro Sánchez escribió el 'Manual de Resistencia', y mucho que resistió, en el seno de nuestro partido, levantando la voz contra la corrupción y poniendo en marcha un gobierno que ha conseguido avances importantes económicos, sociales. Resistió individualmente y ahora es tiempo de resistir colectivamente, de ayudarle a él en este proceso de resistencia", ha remarcado Illa. Tras expresar su "respeto" por el tiempo de reflexión que se ha tomado el presidente, Illa le ha trasladado el apoyo incondicional del socialismo catalán.

"Estamos contigo y vas a contar con nuestro apoyo, vamos a estar a tu lado, como tú has estado al lado de Cataluña y has trabajado por la convivencia en Cataluña, con generosidad. No siguiendo el camino más cómodo ni más fácil, sino siguiendo el camino para recuperar lo antes posible la normalidad política, institucional y social en Cataluña", ha indicado Illa, en referencia a la ley de amnistía.

El líder del PSC, que ayer estuvo en el Comité Federal del PSOE celebrado en Madrid, ha recordado que Sánchez, además de presidente del Gobierno y líder de los socialistas es también "persona, esposo, padre, hermano e hijo, y tiene derecho a tomarse un tiempo de reflexión". En la misma línea, la portavoz del PSC, Núria Parlon, ha denunciado los intentos de "matar políticamente" a Sánchez y ha clamado "¡basta ya!" contra "el uso perverso del sistema democrático para querer hacer caer al líder que ha escogido la ciudadanía".

"Aquellos que no aceptan la democracia, que les molesta que eso sea posible, utilizan algo tan grave, tan lamentable y tan soez como es el desprestigio y el atacar a la familia directa del presidente", ha agregado la portavoz, que ha acusado a la derecha de tener una "ética política y moral nula".

En contraposición, ha recordado que, en Cataluña, el PSC ha respetado "todas las formas de gobierno" de los últimos presidentes de la Generalitat: "Hemos aceptado el juego democrático y hemos intentado ayudar, algo muy diferente a lo que hace el PP en España y a lo que hace ERC allí donde no gobierna".