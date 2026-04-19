La izquierda se reúne en Sevilla para "desenmascarar al lobo con piel de cordero": "España es la voz de la justicia"

Los ministros Pablo Bustinduy (2d), Mónica García (2i) y Ernest Urtasun (i) arropan al líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (c), en un acto de la precampaña.

El contexto La iniciativa 'Un paso al frente', impulsada por Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid, abre la campaña andaluza con la participación de ministros como Mónica García, Pablo Bustinduy o Ernest Urtasun.

A menos de un mes de las elecciones autonómicas en Andalucía, la izquierda ha iniciado su campaña con el lema 'Un paso al frente' para apoyar a Por Andalucía. En el evento, figuras como Mónica García, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun participaron activamente. Bustinduy afirmó en Sevilla que la izquierda sigue fuerte y criticó al Partido Popular y la ultraderecha por su postura ante tiranos. Urtasun señaló que el objetivo es desenmascarar al presidente, al que considera radical por recortar servicios públicos. Además, criticó la ignorancia de Donald Trump respecto a los avances económicos de España.

Menos de un mes para las urnas. Andalucía ya se prepara para las elecciones autonómicas del 17 de mayo y la izquierda ha aprovechado la jornada de este domingo para abrir la campaña andaluza bajo el lema 'Un paso al frente', que se aprovechará para apoyar la candidatura de Por Andalucía. En este encuentro, han participado diferentes figuras como la ministra de Sanidad, Mónica García; el de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy; y el de Cultura, Ernest Urtasun, la coordinadora del Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, el coordinador Federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

Por su parte, Bustinduy ha lanzado un claro mensaje en el Cartuja Center Cite de Sevilla: "Ni nos han vencido ni nos vencerán jamás. Aquí está la izquierda, con la cabeza bien alta y a mucha honra. España es la voz de la justicia, de la cordura, de la decencia en este mundo en llamas".

Además, ha señalado que le produce "bochorno ver al Partido Popular y ver a la ultraderecha arrodillarse ante tiranos y genocidas": "Van de patriotas, pero cuando un extranjero ataca a su país se ponen de su parte. Cómo vas a ser cristiano mientras rindes pleitesía al asesino de decenas de miles de niños indefensos".

De su lado, Urtasun tiene claro el objetivo de esta iniciativa de la izquierda: "Desenmascarar a ese lobo con piel de cordero". "No tenéis un presidente moderado, tenéis un presidente profundamente radical porque no hay nada más radical que recortar los servicios públicos".

"Lo que da pena es la ignorancia absoluta del señor Donald Trump, que no sabe que, en este país, gracias a la política económica de ampliar derechos, los datos de España son los mejores de los últimos años", ha añadido el ministro de Cultura.

En este acto de inicio de campaña, la ministra de Sanidad ha indicado que desde la izquierda están "absolutamente convencidos de que la ola reaccionaria está empezando a griparse y Andalucía puede ser ese punto de inflexión". Es por ello que García propone "dotar a Andalucía de esperanza".

"No venimos a lamentarnos, sino a transformar y a gobernar. No tenemos ningún complejo y no renunciamos a nuestras ideas, la igualdad y la paz no son un lema de campaña, es el ADN que nos atraviesa día a día. Somos los herederos de décadas de resistencia frente a los fascistas, los protagonistas del 'no a la guerra", ha manifestado a su vez la portavoz de Más Madrid.

Asimismo, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha expuesto que es necesario "decirle a la gente que Moreno Bonilla y Vox son indistinguibles". "¿Moreno nos va a contar la verdad de los cribados? Andalucía no aguanta un tercer mandato del PP, ni la sanidad ni la educación", ha añadido mencionando la terrible crisis que enfrentó la comunidad tras los fallos en la gestión de los cribados del cáncer de mama.

"En mayo de 2026 vamos a hacer un julio de 2023. Vamos a darles con la puerta en las narices", ha sentenciado Maíllo.

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