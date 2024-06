Oriol Junqueras, presidente de ERC renuncia de forma oficial este lunes 10 de junio -mismo día en que Cataluña forma su nuevo Parlament- al liderazgo de los republicanos. Será en el Congreso que se celebrará el próximo 30 de noviembre cuando la militancia decida si confiar de nuevo en él como líder de ERC o si finalmente la etapa que comenzó Junqueras hace más de 13 años, en el año 2011, se cierra para siempre.

Mientras tanto, los de ERC tienen otra misión más: decidir si quieren que Salvador Illa sea president de la Generalitat o si prefieren volver a repetir nuevas elecciones, tras la debacle que sufrieron tras perder 13 escaños en estas últimas elecciones, o si quieren incluso concurrir en unas nuevas elecciones con los de Junts y Carles Puigdemont.

Una de las hipótesis que se barajan es que los eternos enemigos, ERC y Junts, podrían concurrir juntos en unas nuevas elecciones (si deciden finalmente, una repetición electoral), tal como explicaba la directora de Artículo 14, Pilar Gómez, en Al Rojo Vivo, para intentar salvar al independentismo, derrotado por primera vez en estas elecciones de Cataluña donde el PSC de Salvador Illa se alzó con una clara victoria con 42 escaños. "Sería en esto en lo que estaría trabajando Puigdemont".

Los 20 votos de ERC son determinantes y desde el mismo día en que conocimos los resultados electorales, se puso la presión sobre los republicanos ya que ellos son la llave para formar el govern. No obstante, la decisión que será sometida a una consulta a la militancia del partido, unas negociaciones que coordinará desde Suiza Marta Rovira.

Los republicanos ya han dejado claro al PSC que si quiere sus votos deberá atender su propuesta de "financiación singular" para Cataluña. En el consejo nacional del próximo 15 de junio, al que Junqueras podrá asistir como expresidente del partido, ERC definirá con más precisión cómo y en qué momento consultará a su militancia, teniendo en cuenta que el plazo máximo para que el Parlament elija a un presidente de la Generalitat es el 25 de agosto.

No obstante y diversos cargos consultados por EFE avisan de que las bases no están por la labor de hacer president a Illa, de modo que no descartan un escenario de repetición electoral a la que ERC iría sin tener a día de hoy a un candidato o candidata definido y con el riesgo de perder todavía más escaños.

Pero antes, habrá que formar la Mesa del Parlament en los que, de nuevo, los de ERC tienen un papel fundamental. En ésta formación, habrá que elegir la presidencia de la cámara, dos vicepresidencias y cuatro secretarías.

El tándem Junqueras-Rovira podría romperse para siempre

Tras sufrir ERC un duro batacazo en las elecciones catalanas de 2010 (de 21 a 10 escaños), Junqueras y Marta Rovira fueron los elegidos en octubre de 2011 para dejar atrás la guerra abierta entre Josep-Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós.

Este tándem ha pilotado ERC durante todo el 'procés', superando dificultades organizativas como la prisión de Junqueras y la marcha de Rovira a Suiza para evitar la acción de la Justicia. El camino se ha acabado, sin embargo, tras tres reveses electorales seguidos, lo que cristalizó en una sacudida interna el 15 de mayo, tres días después de la debacle de las catalanas (de 33 a 20 escaños). Tras las elecciones, Rovira avanzó que abandonará la secretaría general del partido en el Congreso que se celebrará en noviembre.

El president Pere Aragonès anunció un paso atrás el día después de las elecciones en Cataluña y Junqueras, tras publicar una carta donde declaraba sentirse "con fuerza", informó que daría también un paso al lado al día siguiente de las europeas, con el objetivo de revalidar el liderazgo del partido en noviembre.

La militancia tendrá la última palabra: ¿será de nuevo Junqueras líder de ERC?

Es por tanto que la militancia tendrá la última palabra en el congreso nacional, sobre el que todavía hay muchas incógnitas por despejar. ¿Tendría una lista alternativa a Junqueras posibilidades de derrotarlo? ¿Quién podría -y querría- liderarla? ¿Se puede acabar pactando una candidatura de consenso para evitar mayores divisiones?

Lo que sí es una certeza es que Junqueras formalizará su renuncia en la reunión de la permanente de este lunes 10 de junio y que mañana martes 11 de junio se acercará a la sede del partido a recoger sus pertenencias. Las funciones de la presidencia recaerán por tanto en Rovira, según explican fuentes de ERC.

Junqueras pasa así a ser un militante raso, es decir, sin despacho, sin ordenador, coche del partido ni chófer, aunque sí seguirá percibiendo la atribución mensual que ERC asigna a los dirigentes inhabilitados para cargo público -en su caso hasta 2031, a la espera de que la amnistía sea efectiva-, una inhabilitación que también le impide dar clases en la universidad.