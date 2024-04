Después de la celebración de las elecciones en Euskadi este domingo, laSexta ha analizado las seis claves a nivel nacional de los resultados tras el 21A o, descrito de otra manera, cómo estos resultados van a afectar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la cada vez mayor dependencia del PNV a los socialistas hasta una pérdida de interés del electorado hacia el independentismo.

En primer lugar, Sánchez ha logrado una mayoría 'absolutísima', puesto que casi nueve de cada diez escaños que han salido de las urnas en Euskadi van a parar a alguno de los socios que sustentan al Ejecutivo nacional. Es por esta razón y después de la reunión de la cúpula del PSOE, que los socialistas creen que las urnas han avalado sus políticas.

Así lo ha valorado la portavoz del grupo, Esther Peña: "Una demostración de que a la gente lo que le interesa más allá del ruido es la política útil, la que mejora sus vidas, la que ha hecho una reforma laboral, la que hace que España crezca hoy cinco veces más que la Unión Europea".

Por otro lado, se observa que el PNV, a pesar de ser la formación más votada, continua atado al PSOE. Ambos partidos estrechan su relación de supervivencia, aunque ahora los nacionalistas vascos dependen todavía más de los socialistas para gobernar en Euskadi. Aparentemente, no tienen otra alternativa más allá de la docena de escaños que ha conseguido el PSE-EE.

No obstante, el presidente del partido, Andoni Ortuzar, se resiste a admitirlo. "Entiendo que en Madrid puede haber ahora una tendencia hacia un 'Sánchez respira tranquilo', pero nosotros con este resultado o con otro distinto no habríamos mezclado nuestra posición en Madrid ni lo vamos a hacer ahora en nuestra negociación", ha asegurado este lunes en 'Al Rojo Vivo'.

La tercera clave hace referencia a los de Otxandiano, puesto que EH Bildu tampoco va a dejar a Sánchez, ya que tienen clarísimo que la alternativa nacional sería un Gobierno PP-VOX. Aunque, en Euskadi los abertzales tampoco pueden pedir, al menos de momento, más allá. Han quedado segundos y saben que el PSE-EE no está listo para pactar con ellos.

En cuanto a los de Yolanda Díaz, Sumar entra, pero no despega a pesar de haber conseguido un escaño en el Parlamento vasco, a la vez que Podemos se queda fuera. Los morados están eliminados y los de Díaz sobreviven, pero ya está. La izquierda confederal tampoco consigue grandes resultados e Izquierda Unida vuelve a amenazar con romper su relación.

La quinta clave reside en que el PP ha quedado en una posición totalmente irrelevante, después de soñar con que el PSE y PNV no llegaran a la mayoría absoluta y lo han hecho. Los populares no pueden ofrecer ni pedir nada al PNV. Aunque, ellos prefieren poner el foco en otra esta última clave: ¿Hay más o menos independentistas en Euskadi?

El portavoz de la formación a nivel nacional, Borja Sémper, ha asegurado que "uno de los elementos que explica el extraordinario avance de EH Bildu se debe al protagonismo que le ha concedido Pedro Sánchez en la política nacional". Cuestión que ha enfatizado que "evidencia una vez más que Sánchez es una máquina de votos para los independentistas".

Es cierto que PNV y Bildu suman más votos que nunca y ambos se definen como soberanistas, pero los datos muestran que sus votantes no quieren la independencia de Euskadi. Del electorado del PNV no la quieren más del 80%, mientras que en el de EH Bildu un 40% no está ya por la labor. Estos datos pertenecen al último Deusto-barómetro de hace solo unos meses.