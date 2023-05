Dos de los imputados en la operación contra la compra de votos en Melilla intentaron huir para no ser arrestados y uno de ellos lo hizo cuando llevaba consigo unos 80 votos por correo que había adquirido y que no podrán ser utilizados. Según fuentes de la investigación a laSexta, los investigadores sospechan que antes de las detenciones hubo algún chivatazo. Y es que los perros adiestrados de la Policía señalaron lugares en los que habría estado escondido el dinero y donde ya no había nada. Además, varios de los detenidos ya estaban esperando a la policía cuando los agentes llegaron.

Los diez detenidos comparecerán ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla como investigados por delito electoral e integración en organización criminal. La trama, que estaba perfectamente organizada, habría destinado grandes sumas de dinero a la compra de votos, que han quedado invalidados por las sospechas de fraude. La mayoría de sus miembros, de nacionalidad española y marroquí, se dedicaba al menudo de hachís.

Aunque no está imputado, los investigadores señalan que el líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán, sigue manejando los hilos del partido. Según las mismas fuentes, su yerno está relacionado con el tráfico de hachís en el barrio de La Cañada, uno de los más conflictivos de Melilla, pero está en un segundo nivel de la organización, lejos de los narcotraficantes que tienen más peso.

En los registros se han incautado ordenadores, que están siendo analizados, y dinero en metálico, en torno a 500 euros, mucho menos de lo que se sospecha que manejaban.