A una semana de que los vascos vayan a las urnas, la campaña electoral sube de voltaje en la recta final después de que los últimos sondeos apunten a un triunfo de EH Bildu en votos y escaños por encima del PNV, a diferencia de encuestas anteriores que daban como ganador al partido de Andoni Ortuzar.

El porcentaje de indecisos es superior aún al 20%, aunque la pasada semana también el CIS apuntaba que EH Bildu podría ganar las elecciones y sacar hasta dos puntos porcentuales al PNV. Los partidos han protagonizado este domingo sus mítines con el foco puesto en las encuestas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresaba este fin de semana que Bildu "no puede ganar" las elecciones vascas porque "sería perder" para Euskadi. "Que los enemigos del pueblo vasco ganen es lo peor que le puede pasar a este pueblo después de lo que ha sufrido", decía. Así, Feijóo pedía el voto a los votantes del Partido Socialista, que "son los más engañados de España" y a los del PNV, ya que a los vascos "nunca les gustó ser un satélite del Gobierno central".

El PP no descarta apoyar un gobierno PNV-PSE

Hoy, el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, no descarta apoyar un Gobierno de PNV y PSE tras las elecciones pero con condiciones, ya que a su juicio el País Vasco tiene que superar algunas cuestiones ideológicas, por ejemplo, la implantación del sistema VioGén. Así lo ha expresado en una entrevista en RNE, al ser preguntado por la posibilidad de que el PNV y el PSE reeditasen la alianza de Gobierno tras los comicios de este próximo domingo.

De Andrés ha asegurado que ante esta posibilidad, desde su formación "ofrecerían su disposición" pero no "gratuitamente", lo harían a cambio de "un proyecto en el que se refleje el perfil del PP y superemos algunas cosas". Entre las posibles condiciones para ese apoyo, el candidato 'popular' ha incluido la implantación del sistema VioGén en la comunidad autónoma. "Euskadi es la única comunidad autónoma que no está dentro de VioGén porque ideológicamente el PNV cree que no tiene que compartir datos con la Policía Nacional o con la Guardia Civil y esas son las cosas ideológicas que hay que superar ya de una vez en el País Vasco", ha afeado.

Mientras, el protagonista tras los sondeos, EH Bildu, no se ha referido explícitamente a las encuestas, pero en un mitin en Vitoria el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, ha planteado acuerdos entre diferentes y sin exclusiones porque Euskadi no se puede gobernar desde la mayoría absoluta. "Venimos a abrir las ventanas, a proponer soluciones, a buscar puntos de encuentro para poder construir juntos un proyecto de país desde la cooperación. Bildu quiere ser un espacio de encuentro para quienes hoy desean un cambio, una nueva política", ha subrayado.

El PNV, a por los indecisos

El PNV ha aludido al estrecho margen que todas las encuestas muestran entre PNV y EH Bildu y ha lanzado el mensaje de que queda mucho partido porque los indecisos representan a uno de cada cuatro electores. En San Sebastián, tanto el candidato a lehendakari, Imanol Pradales, como el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se han dirigido a estos indecisos y han exhibido los logros de su gestión al frente de las administraciones vascas. Pradales ha pedido no dejarse engañar, en alusión a Bildu, porque "son la misma cosa, son los de siempre" y cuando pasen las elecciones actuarán contra todo.

Desde el PSE, el candidato Eneko Andueza ha advertido de que el objetivo de la coalición abertzale "no es construir una Euskadi mejor, sino una Euskadi independiente y aislada" y ha pedido el voto de todos los vascos "decepcionados" con la gestión que ha hecho el PNV y que no quieren "aventuras soberanistas como las que plantea Bildu.

Sumar y Elkarrekin Podemos-Alianza Verde han estado en Eibar (Gipuzkoa) para conmemorar la proclamación de la II República aunque en actos separados, lo que constata la pugna que existe entre ambas formaciones de la izquierda confederal para lograr representación parlamentaria. La candidata de Sumar, Alba García, ha contado con el apoyo de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha asegurado que un nuevo Gobierno Vasco "en el que el PSE-EE sirva de muleta al PNV significa más de lo mismo: la no aplicación de la Ley de Vivienda, listas que obligan a esperar meses para una operación y una escuela pública degradada en favor de la concertada". Al acto de Elkarrekin Podemos no ha acudido la aspirante a la Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi.

Y por tercer día consecutivo en campaña, el presidente de Vox, Santiago Abascal, esta vez en Laguardia, ha señalado que los sondeos que otorgan un triunfo de EH Bildu reflejan "una pequeña victoria más de ETA", que ha sido "blanqueada por el PSOE", y se ha mostrado convencido de que su partido logrará permanecer en la Cámara vasca.