Alegría y Azcón, con la vista puesta en el próximo domingo: la candidata del PSOE alerta de que "el PP abre las puertas a la ultraderecha"

Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, y Jorge Azcón, del PP, se preparan para las próximas elecciones. Alegría confía en la victoria, mientras Azcón enfatiza su candidatura individual, diferenciándose de figuras como Santiago Abascal o Pedro Sánchez. Alegría critica al PP por facilitar la entrada de la ultraderecha, mientras que Óscar López llama a defender la sanidad pública en Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, centra su atención en el ámbito nacional, criticando al gobierno de Sánchez y acusándolo de manipular censos electorales. Yolanda Díaz defiende los derechos de los migrantes, acusando al PP de racismo y clasismo.

El plan de domingo para Pilar Alegría, la candidata del PSOE a gobernar en Aragón, y Jorge Azcón, candidato del PP y actual presidente de la comunidad autónoma, es tener la vista puesta en el siguiente. "Huele a victoria el 8 de febrero. Vamos a volver a ganar en esta tierra", ha asegurado Alegría, mientras que el 'popular' ha señalado que "en estas elecciones, quien se presenta por el PP es Jorge Azcón, no se presenta Santiago Abascal o Pedro Sánchez", a lo que ha añadido: "Pero a Pedro Sánchez también vamos a enseñarle la puerta de salida".

Por su parte, la candidata del PSOE ha querido dejar claro que el PP "no es el dique de contención de la ultraderecha", sino que "es el que le abre las puertas de par en par". Y para ello, tira de eslóganes, como que "Está el modelo de las derechas y el modelo de los derechos". "Entre Azcón y Alegría, ¿qué más os tengo que decir ya con esos apellidos?", se ha preguntado.

Otro que tiene la mirada más en el domingo que viene que en este es Óscar López. "Todos a la calle a defender la sanidad pública madrileña", ha declarado, llamando así a la protesta organizada en contra de los escándalos de la sanidad en la Comunidad de Madrid. En este sentido, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital ha asegurado que su partido "va a estar con las víctimas hasta el final".

Sin embargo, Ayuso no le ha prestado mucha atención a esa convocatoria, ya que ella prefiere centrarse más en lo nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha expresado este domingo que Pedro Sánchez "no ama a España". "Estamos en manos de un gobierno totalitario", ha manifestado, al tiempo que ha expresado su "vergüenza" al respecto y ha defendido que Pedro Sánchez "debería dimitir".

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto su mirada en el Gobierno y en la regularización de migrantes: "Intentan regularizar para manipular los censos en las próximas elecciones", ha declarado Ayuso este domingo.

En contraposición, Yolanda Díaz ha defendido que "cuantos más derechos tienen los migrantes, más derechos tenemos todos y todas", tras lo que se ha referido al PP como "racistas y por clasistas".

