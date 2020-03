Con más de 400 casos ya confirmados en España y más de 100.000 afectados a nivel mundial, aún hay muchas incógnitas con el caso del coronavirus. Y, aunque poco a poco vamos sabiendo más de él, en cuanto a la comida, aún no tenemos del todo claro si este microorganismo es capaz de infectar a través de los alimentos.

De hecho, hay mucha gente que se pregunta si esta nueva epidemia, a puertas de convertirse en pandemia, va a afectar o va a cambiar la forma que tenemos de alimentarnos con tal de prevenirnos de su contagio.

¿Puede la comida transmitir el coronavirus?

Como hemos dicho, aún queda mucho por saber, aunque la maquinaria de la investigación está encendida y a toda máquina. Los científicos siguen estudiando el COVID-19 para conocer cómo se transmite, y lo que hasta ahora se ha descubierto es que se propaga a través de las partículas que salen de la boca o de la nariz cuando una persona tose, estornuda o exhala aire.

La infección de humano a humano se produciría entonces cuando alguien inhala esas partículas, o se toca los ojos, boca o nariz después de que haya estado en contacto con ellas. Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta que aún no existe constancia ni ningún informe que sugiera que puede transmitirse por los alimentos o los envases de los mismos, la precaución es, ahora mismo, la mayor arma contra el contagio.

Aunque no debemos alarmarnos. Los expertos que están estudiando el virus aseguran que la vía de contagio principal son las vías respiratorias, por lo que las probabilidades de contraerla a través de los alimentos son extremadamente bajas. De hecho, a día de hoy no existen pruebas de que ningún virus respiratorio (repito, respiratorio) se haya transmitido a través de los alimentos en el pasado. Así lo asegura Benjamin Chapman, catedrático y experto en seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

¿Qué alimentos es mejor evitar para no contraer el coronavirus?

Como hemos dicho antes, partiendo de la base de que no se conoce ningún caso de coronavirus que haya sido transmitido por algún alimento, no tenemos que alarmarnos ni preocuparnos. Pero, sí deberíamos de tener en cuenta la probabilidad de contagio cuando vamos a comprar alimentos al estar cerca o en contacto con otros compradores.

Dicho de otra manera, sí existen posibilidades de que un portador del virus vaya a una tienda y propague el virus a otros compradores. Así lo afirma Jason Kindrachuck, profesor asistente de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Manitoba en Canadá.

Dicho de otra manera. Si es posible que haya una infección si una persona enferma o es portadora del virus que está a tu lado estornude encima del mostrador de la fruta, o encima de una caja de galletas, tú lo tocas cuando coges esa fruta o esa caja, y SIN LAVARTE LAS MANOS te las llevas a la cara.

Y, aunque es una situación probable (por lo menos de forma teórica con todo lo que hasta ahora se sabe del virus), todavía se desconoce si esta situación es causante de alguna infección o cuánta cantidad de virus es necesario para que se produzca dicha infección. Pero, para estar más seguros, no estaría de más que evitemos tocarnos la cara mientras estamos en el supermercado, y, al llegar a casa, nos lavemos las manos antes de que nos den tentaciones de rascarnos los ojos o cualquier parte de la cara.

Sobra decir que, por precaución, todas las frutas y verduras es mejor consumirlas peladas y, en caso de no ser posible, lavarlas bajo el grifo con agua y frotando bien. De hecho, podemos hacernos con un cepillito de cedras blandas para ayudarnos en la tarea, o utilizar los higienizadores de alimentos que se comercializan.

¿Se puede contraer el coronavirus en un restaurante?

Salvo casos excepcionales, no existe una razón de peso para dejar de ir a comer o cenar en restaurantes por miedo al coronavirus, salvo por la situación que antes hemos descrito, que un enfermo esté y empiece a toser encima de los platos y cubiertos del resto de comensales de la sala.

¿Significa esto que tenemos que evitar los lugares donde hay gente por si alguno es portador de la enfermedad? Sinceramente, la situación es la misma que antes de aparecer en escena este virus. No hay ningún lugar totalmente seguro. Pero sí hay unos protocolos a seguir para evitar la propagación y contagio de enfermedades, no solamente para el COVID-19. De hecho, si un cocinero está convaleciente o hay sospecha de que padezca cualquier enfermedad contagiosa leve, lo normal es que, o se retire de su servicio en la cocina, o lo haga con mascarillas.

Por otro lado, imaginando que en algún alimento de verdad estuviera presente el coronavirus y pudiera haber sobrevivido ahí, al ser cocinado el alimento moriría automáticamente, de ahí las recomendaciones de la semana pasada de la OMS de evitar comer carne poco hecha o cruda. Esto lo aprendimos la semana pasada. Esta debería quedar otra cosa bien clara: para reducir y gestionar el riesgo de contagio lavarse las manos es un paso muy efectivo contra el coronavirus como la gripe.

¿Cómo tengo que cocinar en casa para evitar el coronavirus?

Además de las recomendaciones que ya os di la semana pasada en este artículo (link al artículo de la semana pasada), una vez mas repito que, el arma principal contra este virus es lavarse las manos con frecuencia y no cocinar para otras personas si crees que tienes síntomas de la enfermedad (a no ser que sea absolutamente necesario).

Cuando estemos manipulando los alimentos, recuerda de nuevo que es recomendable lavarse las manos, fregar las superficies con la que los alimentos han estado en contacto con frecuencia, separar bien los alimentos crudos de los que ya han sido cocinados, refrigerar la comida y cocinarlo todo a una temperatura adecuada que sea capaz de desactivar el virus.

¿Tengo que almacenar comida por si me aíslan en cuarentena?

Y la histeria llegó a los supermercados: los alimentos con larga vida útil y el desinfectante de manos están desapareciendo de los supermercados a medida que el miedo se hace con nosotros y se oye la posibilidad de que existan casos de aislamiento. ¿Es justificado?

Sinceramente: no. En España hay poco más de 400 pacientes identificados de una población total de más de 46 millones de personas. Es decir, partamos que el riesgo, a priori, es más bajo que el de contraer la gripe. Pero, es verdad que puedes estar viviendo en una zona donde ya haya habido casos detectados, como el mío, que tengo la “gran suerte” de vivir escasos metros de un centro de mayores donde ha habido 14 casos a fecha de hoy.

No es una mala idea tener en casa alimentos no perecederos, no solo por si hay una cuarentena, si no porque siempre es una manera de tener un kit de emergencia por si no he podido ir a la compra. Pero llenar la casa de comida para varios meses es excesivo y sobre todo en aquellos alimentos que tardan poco en ponerse malos. Es decir, que de nada sirve tener la casa llena de puerros si sabemos que duran, como mucho, 1 o 2 semanas.

Mejor que eso evita las multitudes, por lo que correr todos al supermercado sería hacer todo lo contrario. Pero si decides comprar por si acaso, hagámoslo con cabeza, ya que el despilfarro de alimentos sigue siendo un problema mucho más grande que el de una epidemia.

Sobra decir que también evita caer en la tentación de hacerte acopio de mascarillas. Si no tienes síntomas, no necesitas llevarla. Todo lo contrario que personas con el sistema inmune comprometido o personal sanitario. Y si las tienes tú en tu casa sin utilizar o mal utilizadas, a quien de verdad las necesita, se lo estamos poniendo muy difícil.