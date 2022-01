Para muchas personas, el roce de sus muslos supone todo un suplicio, que empeora con la llegada del verano por el aumento de calor y el sudor que acabarán provocando, probablemente, rozaduras. Si no hay una tela que haga de barrera para proteger la piel, es decir, si vistes un falda, por ejemplo, se crea fricción entre los muslos con movimientos tan simples como caminar o correr. Hoy te enseñaremos los mejores remedios caseros para evitar las rozaduras. Y si ya te han salido y no sabes cómo deshacerte de ellas, entonces te ayudaremos a dar con el remedio definitivo.

Si hay un enemigo al que echarle la culpa de las rozaduras es sin duda la humedad. ¡Mucho cuidado con el sudor! La fricción entre las piernas empeora cuando hay humedad en el cuerpo, ya sea proveniente del ambiente, de la ropa mojada que no nos quitamos cuando salimos de la piscina/playa, o del sudor, sobre todo después de haber realizado actividad física.

Otro consejo que te podemos dar para evitar rozaduras es la ropa ajustada. Una vez que la piel esté enrojecida y tengas picores, evita a toda costa el contacto de las piernas entre sí, o de ropa que se ajuste a tus piernas. Lo ideal es caminar lo mínimo posible y llevar ropa más suelta como vestidos o pantalones anchos que sean frescos.

Existen diferentes formas de reducir el riesgo a tener rozaduras en los muslos. Toma nota de algunas de ellas que te pueden venir muy bien:

Cómo prevenir rozaduras en los muslos

1. Mallas de lycra. Si las rozaduras se producen cuando sales a correr o a hacer deporte, procura ponerte unas mallas cortas de lycra debajo de tu ropa deportiva. Esto te ayudará a evitar la fricción entre los muslos mientras te mueves rápido.

2. Cremas antifricción. Hay cremas infalibles para este tipo de situaciones que están hechas específicamente para evitar fricciones. Hay de todo tipo, pero existen algunas más específicas cobre y zinc, el cobre lo que hace directamente es proteger la piel y el zinc crea una barrera antibacteriana, aliviando la piel, calmándola y protegiéndola de posibles fricciones. Es importante tener un bote en casa para esos días en los que quieres salir el día entero, puedes aplicártela antes de vestirte, ¡y contarás con la ventaja de estar el día entero vestida con tu ropa ligera y sin un ápice de fricción en los muslos!

3. Crema de bebés. Tal vez no lo sepas, pero la crema de pañal está hecha con ese objetivo, para que el pañal no afecte a la piel del bebé con los roces. A diferencia de las cremas antifricción que te hemos recomendado, como podrás entender este tipo de cremas no están compuestas por los mismos ingredientes, como el cobre antibacteriano. Son cremas con la misma funcionalidad. Eso sí, son muy untuosas, ya que su función principal es la de reparar e hidratar una piel tan sensible como la de los bebés, pero después te darás cuenta de que tienen un acabado seco.

4. Braga-pantalón. Puede que esta opción te parezca la menos glamurosa, sin embargo te sorprendería descubrir que, poniéndola debajo de una falda o vestido, evitarás que los muslos tengan contacto entre sí. Es inevitable que pienses que pasarás más calor, pero te aseguramos que es un remedio infalible, ya que, al haber una prenda entre tus piernas, no habrá roce entre ellas.

5. Bandalettes: Esta es una alternativa más atrevida en caso de que no te parezca muy atractiva la idea de llevar una braga-pantalón. Las bandalettes son unas ligas de colores que tienen una capa de silicona en la parte interior. Esto conseguirá que no se muevan y son perfectas para evitar rozaduras. Al ser cortas y pequeñas, tal vez sean la mejor decisión a la hora de llevar un vestido corto.

6. Aceite de coco. El aceite de coco es un ingrediente muy utilizado, no solamente para la nutrición y otras muchas cosas como te contamos aquí, sino también para la belleza. Se pueden hacer milagros con mascarillas naturales de aceite de coco, ya que tiene propiedades tanto nutritivas como hidratantes, y es muy sano para la piel y el cabello. Se le reconoce también por ser antibacteriano y antiinflamatorio, porque mejora la función de barrera que tiene la piel. Puedes evitar tener rozaduras en los muslos aplicando todos los días una pequeña dosis en tus piernas, masajeándolas durante unos minutos antes de vestirte.

7. Vaselina. Es hora de acordarnos que tenemos un bote vaselina en casa y que sirve de más cosas además de aliviar nuestros labios secos y deshidratados. La vaselina puede tanto prevenir como curar las rozaduras entre las piernas. Cabe recordar que es uno de los remedios caseros más efectivos para este tipo de situaciones. Eso sí, busca una vaselina sea sin perfume y pura, no las típicas vaselinas que se venden en los supermercados, ya que están mezcladas con otros componentes químicos que le reducen su efectividad. El número de veces que debes aplicarla depende de la necesidad y de lo que tu piel te pida, así que aplícala tantas veces como creas conveniente en las zonas afectadas.

Remedios caseros para curar rozaduras de las entrepiernas

Si has tenido la mala suerte de salir y tener rozaduras en las piernas sin haber actuado con antelación para prevenirlas, tenemos remedios que también te ayudarán.

1. Compresas frías. Puedes aliviar las rozaduras de tus muslos poniéndote compresas frías. Estas aliviarán el posible picor, irritación y enrojecimiento gracias a su frescura.

2. Aloe Vera. El Aloe vera es uno de los mejores ingredientes naturales para el cuidado de la piel. Además de ayudarte a hidratar la piel, también te curará quemaduras hechas por el sol o por diferentes irritaciones.

3. Polvos de talco. El polvo de talco puede ser tu mejor aliado en la zona propensa a sufrir rozaduras. Tal vez no sea cómodo, ni sea un remedio eficaz y longevo, ya que su efecto suele durar muy poco. Además de que una vez te pongas polvos de talco irás soltándolo allá donde vayas, pero si ya has tenido rozaduras, entonces podrías aplicarlo entre los muslos para realizar una compra rápida o para dar un pequeño paseo. Te mantendrá la piel seca y protegida durante un par de horas, además de que el talco absorbe muy rápido la humedad (en este caso el futuro sudor) y reduce el riesgo de fricción al mantener la piel tan seca. Es importante aplicarlo en piel seca y limpia.