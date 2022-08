El mejor amigo para tu piel durante el verano —y todo el año— es sin duda la crema solar. También conocido como protector solar, este producto es esencial durante la rutina diaria sin importar el tipo de piel, pero hay diferencias en cuanto a cuál usar dependiendo de dónde estemos y la intensidad de SPF que queramos, pero ¿qué significa este número?

Según la Skin Cancer Foundation (Fundación del Cáncer de Piel), el número de SPF indica la cantidad de tiempo que tendría que pasar para que el sol queme tu piel en contraste con no usar ninguna protección. Por ende, si el SPF es de 30, entonces los rayos UVB tardan 30 veces más en penetrar la piel. Lo mismo con uno de 50. Esto dicho de otra manera significa que un SPF 30 permite que 3% de los rayos solares afecten a tu piel mientras que el de 50 solo permite el 2%.

Es difícil afirmar que uno sea siempre mejor que el otro solo por el número de SPF; hay que tomar en cuenta el espectro que tengan. A mayor cobertura también mayor protección. También es usual que las personas por llevar un SPF 50 se confíen demasiado y se expongan más tiempo al sol, no busquen las sombras o no se reapliquen la crema solar. Un mayor SPF no equivale a un mayor tiempo de protección.

Otro símbolo importante que suele aparecer en las cremas solares es el de PA+++ (con una cantidad variante de ‘+’); este es un sistema métrico diseñado en Japón para calcular la protección contra los rayos UVA. Para evitar confusiones: SPF hace referencia a los rayos UVB y PA a los UVA. El primero es el que quema la piel —es el que da esa sensación de ardor—, mientras que el segundo penetra más profundo y la daña sin que lo sientas; es la que causa que la piel se torne marrón. Del mismo modo, a mayor cantidad de ‘+’, mayor la protección.

La crema solar es un complemento indispensable que debemos reaplicar varias veces al día, todos los días y no solo cuando vamos a la playa o piscina. Incluso, es importante recalcar que todos los tipos de piel lo necesitan. Hay un mito urbano de que aquellos con la piel más oscura no necesitan cremas solares, pero esto no es como lo pintan.

El Beth Israel Lahey Health Winchester Hospital afirma que las personas de color —entendidas como las personas negras, hispanas, asiáticas, nativo americanas, etc— producen mayor melanina en la piel. Esto es lo que da color e incluso un cierto grado de protección. El hospital asegura que las personas negras de piel oscura tienen un factor de protección natural de la piel (SPF) de hasta 13. Sin embargo, también advierten que, aunque tardará un poco más, “se quemarán y seguirán siendo susceptibles de sufrir daños inducidos por el sol —como manchas y arrugas— y cáncer”. Por lo que nadie está exento de necesitar una buena crema solar.