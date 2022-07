Cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene cuidarse la piel a diario, sobre todo, ahora en verano, protegiéndola del sol. Sin embargo, es importante que durante todo el año, tengamos una rutina diaria de limpieza e hidratación para mantener sana nuestra piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo.

Según explican desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en este artículo de su web, para mantener una piel sana es fundamental llevar a cabo algunos hábitos saludables como mantener una dieta saludable, realizar ejercicio físico moderado, llevar a cabo unos cuidados cosméticos y hábitos de prevención de la enfermedad.

En lo que respecta a los cuidados cosméticos, especialmente del rostro, es importante mantener a diario una rutina establecida "porque la piel hay que cuidarla antes de que se nos estropee para mantenerla limpia y que funcione bien", afirma a laSexta.com la Dra. Paloma Borregón, dermatóloga y directora médica de la Clínica Kalosia.

"Desde la adolescencia es importante mantener una buena limpieza e hidratación de nuestra piel, pero a partir de los 30 años (que es cuando la piel empieza a perder colágeno) es importante mantener una rutina diaria más completa (como la que explicaremos ahora)", explica la doctora.

¿Sabemos el orden real de los pasos que tenemos qué hacer? ¿Sabemos qué cosméticos debemos aplicarnos en el rostro para cuidar y mantener una piel sana? No obstante, además de nuestra rutina facial, es importante hidratarnos el cuerpo con cremas hidratantes específicas para ello y de nuevo, siempre acorde a nuestro tipo de pieles. Como explican desde la Fundación Piel Sana, "el cuidado de la piel se inicia con una correcta limpieza e hidratación. Todas las pieles incluso las grasas precisan ser hidratadas. Una piel hidratada es menos susceptible a irritaciones e infecciones".

Rutina facial de mañana (a partir de los 30 años)

Limpiar la cara

Usar antioxidantes (vitamina C)

Hidratación

Aplicar protección solar

1. Primer paso: limpiar la cara

Es sin duda el primer paso de todos, antes de cualquier otro, es fundamental limpiar bien nuestro rostro con productos específicos para ello y en base siempre a nuestro tipo de piel. Podemos consultar a nuestro dermatólogo cuál sería el producto más adecuado, sobre todo si tenemos problemas de piel. Si no, basta con cualquier limpiador de rostro, siempre y cuando sea de calidad.

2. Segundo paso: usar antioxidantes (vitamina C)

En segundo lugar, el segundo paso, sería la aplicación de antioxidantes que vienen en forma de serum o de ampollas (para que sean más potentes) sobre todo vitamina C, que es el antioxidante por excelencia", explica Borregón.

Y sí, la podemos usar también en verano: "Hay un mito que dice que la vitamina C en verano no se puede usar porque mancha la piel pero eso es mentira, es un mito. Sí se puede y se debe usar vitamina C por las mañanas", afirma la doctora.

3. Tener paso: hidratar el rostro

Después, es importante hidratarnos bien la piel con una crema hidratante adaptada a nuestro tipo de piel: piel seca, mixta o grasa. Según explica la Academia Americana de Dermatología es importante conocer bien cuál es nuestro tipo de piel para "maximizar los resultados y minimizar las posibles irritaciones". Es importante adecuar los productos que usemos a nuestro tipo de piel. Si no lo conocemos, es importante consultar a nuestro dermatólogo.

4. Cuarto paso: aplicar protección solar

Es fundamental hacerlo durante todo el año pero más aún en verano. Como explicamos en este artículo, es importante echarnos en el rostro una cantidad generosa (la cantidad adecuada sería unos 2 miligramos por centímetro de superficie corporal, lo que viene siendo unos dos dedos de crema), "con factor solar de protección 50 y reaplicar esa cantidad cada dos horas, si estamos expuestos al sol", explica Borregón.

En el caso de ir maquillados/as, existen opciones para reaplicar la crema solar. Por ejemplo -expone la doctora- usar brumas solares encima del maquillaje o bien usar -desde un prime momento- protección solar con maquillaje: las hay tanto en fluido como en compacto y por tanto, reaplicar el producto cada dos horas.

Rutina facial de noche (a partir de los 30 años)

Desmaquillarse

Limpieza de cara

Usar transformadores

Hidratación

1. Primer paso: desmaquillarse

Es fundamental que si nos hemos maquillado, nos desmaquillemos antes de hacer cualquier paso. "Lo mejor es hacerlo con agua micelar", expone la doctora.

2. Segundo paso: limpiar la cara

Igualmente, después de desmaquillarnos en fundamental limpiarnos de nuevo la cara con productos específicos para ello y como siempre en base, a nuestro tipo de piel.

3. Tercer peso: usar transformadores

Como hemos comentado antes, "este paso debemos incluirlo en nuestra rutina diaria a partir de los 30 años", expone la doctora. Así es importante aplicarnos "lo que llamamos transformadores, que son los ácidos: por la noche es el momento de los ácidos", expone la doctora.

Durante el año es importante "el retinol y en verano también podemos usarlo siempre y cuando lo llevemos usando ya tiempo y nos protejamos estrictamente bien del sol, si no es mejor no usarlo y volver a retomarlo después del verano. Ahora, en verano "podemos usar ácidos más suaves como por ejemplo, los alfa hidroxiácidos o el ácido salicílico", explica la experta.

4. Cuarto paso: hidratar el rostro

Por último, el cuarto paso de todos es una vez más, hidratarnos la piel con nuestra crema de noche específica, una vez más que sea apta para nuestro tipo de piel.

Bonus extra

La exfloliación del rostro debe hacerse una vez por semana (no más de una vez por semana) "para que la piel esté lisa y eliminemos la capa de células muertas que produce nuestra piel", concluye Borregón.

En este video Boticaria García explicaba la importancia de exfoliar la piel tanto en mujeres como en hombres y cómo podemos hacerlo.