Con el buen tiempo llega la hora de aprovechar al máximo terrazas y balcones y una de las mejores elecciones son las plantas aromáticas. Suelen ser sencillas de mantener y gracias a sus cualidades tendrás desde aderezos para la cocina hasta antimosquitos gratis. Sigue leyendo para saber qué plantas aromáticas es mejor poner en el balcón.

El balcón te quedará bonito y sacarás beneficio del tiempo dedicado a cuidar las plantas. Puedes plantar cada una en una maceta diferente y también poner varias plantas en una misma jardinera. En este caso, tienes que asegurarte que todo lo que siembre tiene más o menos las mismas necesidades. Por ejemplo, el romero puede asociarse con el tomillo, el laurel y la lavanda porque son plantas aromáticas que necesitan un suelo árido. En cambio, la albahaca y el perejil prefieren un suelo más rico.

5 Plantas aromáticas ideales para el balcón

1. Perejil: es un clásico de la cocina y no puede faltar en tu balcón. El perejil necesita un lugar soleado y agua constante. Poco más. No requiere de mucho espacio, lo que lo hace perfecto para los jardines en macetas. Necesita un suelo constantemente húmedo para producir buenas cantidades de hojas verdes brillantes, así que cuando el primer centímetro esté seco, riega a fondo... Pero no dejes la base, se quede empapada o correrás el riesgo de que se pudran las raíces. La maceta debe tener al menos un buen orificio de drenaje.

2. Tomillo: el tomillo puede sonar complicado, pero es una hierba resistente y fácil de cultivar, que se adapta muy bien a las macetas. Si también cultivas albahaca y orégano, tendrás tu propio jardín para aderezar pizzas. También va muy bien con el pollo y las verduras asadas. En unas pocas semanas, deberías tener suficiente crecimiento para empezar a cosechar un poco para usar en la cocina.

3. Rúcula: la rúcula añade una nota un poco amarga a las ensaladas. Esta planta necesita poca agua y le encantan los ambientes luminosos. No hay que rociar las hojas, sino solo el sustrato, que ha de ser poroso. Consejo: si tienes muchas hojas de rúcula, puedes congelarlas cuando estén bien secas en bolsas de plástico.

4. Albahaca: la albahaca es fácil de cultivar, pero debes hacerlo pasado marzo porque no soporta las heladas. Le gusta la media sombra, con ratos de sol, y se ha de regar con abundancia. No le gusta secarse del todo, por lo que debes utilizar una maceta grande. Recorta tus plantas de albahaca cada dos semanas. Haz lo mismo con los brotes terminales antes de que florezcan. No dejar que la planta brote es esencial, ya que la floración reduce el crecimiento del follaje y el contenido de aceite en las hojas.

5. Hierbabuena: es otro clásico que no puede faltar y que crece fácil en el balcón. Esta planta sufre mucho con el encharcamiento de sus raíces y hay que regarla casi cada día durante los meses más caluroso. Por lo demás, a la hierbabuena le gusta estar en la sombra.