La palabra inglesa 'cruising' hace referencia a buscar sexo en lugares públicos, como playas, parques o baños públicos. Es una práctica más extendida en el mundo homosexual masculino, pero algunas personas heterosexuales también se animan a hacerlo.

Lejos de quedarse en una práctica sexual íntima entre dos o más personas, el 'cruising' tiene efectos para el entorno donde se practica, aparte de que puede tener lugar a plena luz del día.

De hecho, según un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, publicado en 2021, la Reserva Natural de Las Dunas de Maspalomas se ha visto afectada por la práctica sexual del 'cruising'.

Gracias al estudio se localizaron casi 300 puntos en los que se practica sexo de manera habitual. Su presencia causaba: basura, alteración del paisaje, daños graves a la flora local, destrucción del hábitat de varias especies o creación de puntos negros de acumulación de orina y materia fecal.

Qué es el cruising: sexo con desconocidos en playas, parques, baños y otros lugares públicos

La palabra 'cruising' comenzó a popularizarse como un término del argot gay hacia la década de 1960. Se usaba para concertar encuentros sexuales entre las personas que conocían su significado, según blgbt.org.

En la actualidad, una de las principales formas de encontrar sexo consiste en buscar en múltiples aplicaciones de citas gay. Sin embargo, antes de internet, para encontrar chicos con los que ligar se utilizaba una especie de lenguaje que los hombres homosexuales han usado durante siglos para comunicarse en estas mismas situaciones.

Se llama 'cruising' y es una especie de lenguaje que se ha perfeccionado en lugares como los baños, los parques urbanos y los vestuarios de los gimnasios. Se basa en el lenguaje corporal, el contacto visual, la intuición y el saber utilizar el espacio público, explica el autor de este artículo de Slate.

Era una especie de código para evitar llamar la atención de personas que pudieran querer denunciarlos a las autoridades o hacerles daño.

El 'cruising' hoy en día ya no es "necesario" donde la homosexualidad no es un delito, pero se sigue haciendo porque la gente busca emociones fuertes. Se suele practicar en zonas al aire libre como aparcamientos, grandes parques, playas, junto a ríos o canales. Esto se debe a que a menudo son lugares bonitos y aislados donde las personas se pueden ocultar y no ser vistas por los transeúntes.

Pero el 'cruising' también se hace en sitios cerrados como baños de estaciones de transporte público (estaciones de tren, de autobús, etc.) o edificios abandonados. De hecho, existen aplicaciones como Grindr, Scruff o Squirt, por ejemplo, en las que se puede encontrar información de los lugares donde ir a buscar aventuras sexuales con personas del mismo sexo, según la ciudad en la que te encuentres.

Consejos para practicar c

Consejos para practicar el cruising

El 'cruising', o ir buscar encuentros sexuales casuales, es, para muchos conocedores experimentados, casi una forma de arte. Pero para que todo salga bien, hay que tomar una serie de precauciones. Aquí os dejamos algunos consejos a tener en cuenta, recopilados por Thehomoculture.

1. Sé discreto.

2. Utiliza el contacto visual. Es difícil saber si alguien está allí para pasearse o buscando algo más. Una pequeña sonrisa sirve de mucho, busca las señales de que están ahí con el mismo propósito que tú.

3. No seas agresivo. No significa no, acéptalo y sigue adelante.

4. Limpia después. La gran mayoría de las quejas que la gente hace sobre los sitios de cruising son por el desorden que dejan. Si usas un condón, átalo y deshazte de él, mantenlo limpio para los siguientes usuarios.

5. Prepárate. Si existe el más mínimo indicio de que puedes tener suerte, llévate preservativos y lubricante.

6. La seguridad, ante todo. Intenta asegurarte de que al menos una persona sepa a dónde vas y cuándo.

7. Escoge un sitio seguro. El lugar debe tener una salida rápida por si hay algún tipo de acto delictivo. Por esa misma razón es mejor evitar cuevas o barrancos. Cuanto más conozcas la zona y cómo pedir ayuda en el caso de necesitarla, mejor.

8. Disfruta. Acércate con la mente abierta, relájate, mantente seguro y disfruta.

9. Atento a las alertas. Revisa las alertas que se hagan por parte de las autoridades, las asociaciones de Policías Gays u otras entidades del colectivo homosexual de la zona en la que te encuentres. Aunque te dé la sensación de que un lugar muy aislado pueda ser más seguro para practicar sexo con desconocidos, evítalo. Estarás más seguro si hay otras personas que estén ligando por los alrededores.

10. Cuidado con tus pertenencias. No lleves dinero, tarjetas de crédito, relojes caros o joyas a menos que sea estrictamente necesario. Guarda lo imprescindible, como el teléfono y las llaves en un bolsillo interior de la chaqueta y no en los pantalones.

11. Pruebas médicas. Si eres una persona sexualmente activa, tienes que hacerte las pruebas de enfermedades de transmisión sexual al menos cada 12 meses. Si te acuestas con distintas personas, debes aumentar reducir la frecuencia a cada 3-6 meses. Si tienes una ETS, no mantengas relaciones sexuales con nadie hasta que no haya peligro de que puedas transmitir la infección.

12. Sexo oral con preservativo. El sexo oral no está exento de riesgos, que aumentan si tienes algún corte o llaga dentro de la boca. Se recomienda no cepillarse los dientes justo antes de practicarlo, ya que el cepillado puede agravar cualquier corte o llaga. Lo ideal para esta práctica sexual es usar un preservativo. De esta manera se reduce el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea o la clamidia. El mal olor o aspecto de la piel del pene deben poner sobre alerta.