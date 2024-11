Cuándo se pone el árbol de Navidad y por qué

Puede que tú también tengas la sensación de que la Navidad cada vez llega antes. Y es cierto. El afán por empezar a decorar la casa, las calles y, sobre todo, las tiendas, nos puede. Nada más terminar Halloween hay quien se pone en 'modo Navidad'.

Casi desde mediados de noviembre se pueden encontrar señales de que la temporada navideña se acerca. Para muchos, la Navidad es la mejor época del año, y sienten o añoran la alegría y calidez en sus hogares.

Puede que no lo sepas, pero incluso hay un estudio, publicado en The Journal of Environmental Psychology, que afirma que las personas que decoran la casa de Navidad con mucha anticipación son más felices.

Si te preguntas cuándo es exactamente el momento adecuado para colocar el árbol de Navidad, (además de cuando encuentres tiempo para ello), sigue leyendo. En este artículo buceamos en esta tradición y te contamos muchos datos interesantes con los que podrás presumir de saberlo todo en las reuniones familiares.

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad?

La fecha para instalar el árbol de Navidad varía según tradiciones culturales, religiosas y, en definitiva, familiares. No existe una fecha "correcta" universal; la elección depende de las tradiciones y preferencias de cada familia. Estas son algunas de las prácticas más comunes:

Primer Domingo de Adviento : este año es el 1 de diciembre. En la tradición católica, el Adviento es un período de preparación que comienza cuatro domingos antes de Navidad. Algunas familias optan por colocar el árbol al inicio de este período, marcando el comienzo de la anticipación de la llegada de Cristo. Por su parte, el acto oficial de inaugiración del árbol y el belén de la Plaza de San Pedro del Vaticano será el 7 de diciembre a las 18.30 horas, precedida por la mañana por la inauguración de la iniciativa «Natividad de Belén 2024», un conjunto de representaciones del nacimiento de Jesús realizadas en su lugar de nacimiento por artesanos locales.

: este año es el 1 de diciembre. En la tradición católica, el Adviento es un período de preparación que comienza cuatro domingos antes de Navidad. Algunas familias optan por colocar el árbol al inicio de este período, marcando el comienzo de la anticipación de la llegada de Cristo. Por su parte, el acto oficial de inaugiración del árbol y el belén de la será el 7 de diciembre a las 18.30 horas, precedida por la mañana por la inauguración de la iniciativa «Natividad de Belén 2024», un conjunto de representaciones del nacimiento de Jesús realizadas en su lugar de nacimiento por artesanos locales. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción : en países como España, es común adornar el árbol el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Este día festivo ofrece una oportunidad para que las familias se reúnan y decoren el hogar.

: en países como España, es común adornar el árbol el 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción. Este día festivo ofrece una oportunidad para que las familias se reúnan y decoren el hogar. 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe : en México y otros países de América Latina, suele eligirse esta fecha para instalar el árbol, en honor a la Virgen de Guadalupe.

: en México y otros países de América Latina, suele eligirse esta fecha para instalar el árbol, en honor a la Virgen de Guadalupe. 24 de diciembre, Nochebuena: también hay quien espera hasta la víspera de Navidad para colocar y decorar el árbol, haciendo que la celebración sea aún más especial.

Por qué ponemos el árbol de Navidad y qué significa

Lo cierto es que existen diversas teorías sobre el origen del árbolcomo decoración navideña, pero casi todas apuntan a una costumbre pagana, que fue adoptada y modificada por el cristianismo.

Por ejemplo, se sabe que, en la antigüedad, diversas culturas europeas utilizaban árboles perennes durante el solsticio de invierno para simbolizar la vida y la renovación.

En la antigua Roma, se decoraban las calles durante las Saturnales (festival que honraba a Saturno, el dios romano de la agricultura y la cosecha), y el pueblo celta decoraba los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una forma de revivificar de manera simbólica el árbol y pedir el regreso del Sol y de la vegetación.

Por otro lado, el historiador David Bertaina explica en un libro sobre el tema, que el árbol de Navidad tiene sus raíces en el "árbol del paraíso", utilizado en obras de teatro medievales que narraban la historia de Adán y Eva, cuya festividad se celebra el 24 de diciembre según el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

En estas representaciones, el árbol estaba adornado con manzanas, simbolizando el fruto del árbol del conocimiento y el pecado original, y con obleas de pastelería, que representaban la Eucaristía y la salvación. Al final, las familias comenzaron a recrear sus propios árboles del paraíso en casa como parte de las celebraciones navideñas.

Las manzanas y las velas se transformaron en bolas, luces y otros adornos. Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás o también conocido como Santa Claus (y Papá Noel) o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona.

Alemania, siglo XVI y el árbol de Navidad

También hay quien pone como origen del árbol de Navidad el hecho de que, en el siglo XVI, en Alemania, se popularizó la costumbre de decorar abetos con manzanas, velas y otros adornos, representando la tentación de Adán y Eva y la luz de Cristo. Esta tradición se extendió por Europa y, posteriormente, por todo el mundo.

Sea como fuere, colocar el árbol de Navidad es una tradición que, para muchos, simboliza esperanza, vida y renovación. Sería una muestra de la luz de Cristo que ilumina el mundo, especialmente durante la temporada navideña.

Bola de Navidad para colocar en el árbol.

¿Cuándo quitar el árbol de Navidad según la Iglesia Católica?

A la hora de desmontar el árbol, fuentes católicas sugieren mantener las decoraciones navideñas hasta la festividad del Bautismo del Señor, que se celebra el domingo siguiente al 6 de enero, Día de Reyes.

La Navidad comienza el 24 de diciembre en la tarde (primeras vísperas) y concluye el domingo siguiente al 06 de enero, esto es el domingo posterior a la Epifanía (dicho domingo se celebra la Fiesta del Bautismo del Señor).

El lunes que sigue al domingo en el que se ha celebrado dicha Fiesta, se continúa con el Tiempo Ordinario, por lo que ya no tiene sentido tener elementos de Navidad, entre ellos, el árbol, pues cada Tiempo Litúrgico tiene sus propios elementos, como explican en un artículo publicado en Catholic.net.

¿Cuándo poner el Belén?

El Belén o pesebre es otra tradición navideña profundamente arraigada en muchas culturas. La instalación del Belén suele coincidir con la colocación del árbol de Navidad, dependiendo de las tradiciones familiares y regionales.

Algunas familias lo colocan al inicio del Adviento, mientras que otras esperan hasta el 8 de diciembre o incluso hasta la Nochebuena. Una práctica común es añadir la figura del Niño Jesús en el pesebre la noche del 24 de diciembre, simbolizando su nacimiento.

En definitiva, no existe una fecha única o correcta para instalar o retirar el árbol. Ya sea al inicio del Adviento, el 8 de diciembre o en Nochebuena, lo esencial es que el árbol de Navidad sea un símbolo de esperanza, unión y celebración.