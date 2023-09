Septiembre es, para la mayoría, la vuelta a la rutina, a la ciudad y al trabajo. Pero también al horario de invierno. Aunque esto no es del todo cierto. El cambio de horario no tiene lugar en el mes de septiembre sino en el de octubre. De hecho, es el último domingo del mes. Será entonces cuando España pasará a regularse por el huso horario UTC+1, en vez del UTC+2 del horario de verano. Pero esto no ha sido así siempre.

Según recoge Europa Press, España llegó a regularse por el huso horario UTC+0 en invierno y el huso horario UTC+1 en verano en la época de Franco, cuando éste quiso queEspaña tuviera el huso horario de Alemania, en vez de seguir compartiéndolo con Portugal. Sin embargo, el astrofísico Pere Planesas, quien analizó el cambio de hora durante la Guerra Civil y la posguerra, tanto en la República como en el bando nacional y la dictadura, expresa en su obra 'La hora oficial en España y sus cambios' que no hay ninguna prueba de que se "adoptara el horario alemán" por "influencia o simpatía".

Con la polémica sobre su origen en el aire, los expertos creen que un cambio de huso horario supondría un cambio de hábitos en los ciudadanos. Según explica, María José Martínez Madrid, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, a Efe, si se mantuviese el horario de invierno UTC+1 todo el año, la puesta de sol tendría lugar una hora antes, lo que supondría un cambio también de hábitos de vida muy drástico. De acuerdo con lo expuesto por esta cronobióloga, "el sol saldría una hora antes facilitando un despertar más natural», con un adelanto de los «horarios de alimentación y sueño" que "permitiría dormir más tiempo".

La utilidad el cambio de horario no solo está cuestionada por los expertos en España. También en Europa. Sin embargo, la falta de consenso entre los estados miembros no ha permitido tomar una decisión. De hecho, ya está fijada la fechas de los cambios de hora de los próximos tres años. Hasta 2026, tal y como recoge el calendario publicado en el BOE en 2022 por el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática.

2023: Domingo, 29 de octubre.

2024: Domingo, 27 de octubre.

2025: Domingo, 26 de octubre.

2026: Domingo, 25 de octubre.

¿Se duerme una hora más o una menos?

Así pues, el de este año tendrá lugar el próximo domingo 29 de octubre. Aún queda. Pero nunca está de más prepararse para el 'acontecimiento' y entenderlo, pues las preguntas que se repiten siempre son las mismas. ¿Se atrasa o se adelanta la hora? ¿Se duerme una hora más o una menos? La realidad es que habrá que atrasar la hora de las 03:00 a las 02:00 de la mañana. Eso en la península. En las Islas Canarias, sin embargo, a las 2:00 de la mañana será la 1:00. Por lo tanto, se dormirá una hora más.