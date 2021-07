La red social Facebook fue creada en 2004 para conectar personas, siendo esta plataforma un espacio donde publicar y compartir contenido sobre gustos, experiencias, intereses etc. En definitiva, un lugar donde encontrarse con familiares y amigos e interactuar con ellos.

Hoy en día Facebook ha llegado a tal nivel de popularidad que también las marcas personales, empresas o grandes compañías lo usan como parte fundamental de su estrategia de marketing. Nadie se quiere perder la oportunidad de estar en contacto con sus clientes o potenciales clientes de una manera más cercana, mostrando su lado más personal y humano del negocio.

Según un estudio del portal de estadística Statista de enero de 2021, Facebook era la red social más usada en todo el mundo, con 2.740 millones de usuarios. Si estás leyendo este artículo es porque tú también sucumbiste en su momento (o lo has hecho recientemente) a la fiebre de Facebook. Seguro que navegando entre miles de "me gusta" y cientos de comentarios muchas veces te has preguntado: ¿y cómo puedo saber yo quién visita mi perfil de Facebook?

¡Buenas noticias! Te vamos a enseñar un método que funciona -en el momento de hacer las comprobaciones y escribir este artículo-, para que no pierdas el tiempo como nosotros buscando y rebuscando.

Además, puedes aplicarlo con total tranquilidad, ya que lo que te describimos a continuación no desconfigurará tu Facebook ni cambiará nada.

Al contrario de lo que ocurre con Instagram, que para hacerte una idea sobre quién ve tu perfil hay que jugar a los detectives, con Facebook hay una manera directa y efectiva de conseguir la lista de nombres de las personas que te visitan. ¿Te pica la curiosidad? Pues venga, empezamos.

Truco para saber quén mira tu Facebook

Para saber quién visita tu perfil de Facebook necesitarás un ordenador, buen ánimo y paciencia. El proceso es fácil, pero también, por qué no decirlo, un poco tedioso.

1.- Abre tu perfil de Facebook en el navegador que prefieras.

2.- Cuando la página esté totalmente cargada haz clic derecho con tu ratón en cualquier punto de la pantalla.

3.- Se abrirán varias opciones entre ellas una que dice "Ver código fuente de la página". Otra alternativa para el mismo fin es presionar la tecla F12 o las teclas "Ctrl+U" (en el caso de ser un ordenador Mac usa "Cmd+U" ), en lugar de usar el ratón.

4.- Automáticamente se abrirá otra pestaña en tu navegador donde verás un montón de código HTML que probablemente hará que se te quiten las ganas de seguir. ¡Pero no te rindas! Solo tienes que entender que esto es un lenguaje como otro cualquiera. Lo que queda no es complicado.

5.- Ahora tienes que abrir el cuadro de búsqueda en esa nueva página, para ello aprieta las teclas "Ctrl+F" (para Mac "Cmd+F").

6.- Copia y pega desde aquí o escribe directamente BUDDY_ID en el cuadro de búsqueda y presiona la tecla Enter. ¿Qué significa esto? Cada persona que ha visto tu perfil de Facebook viene etiquetada en lenguaje HTML con estas letras (buddy_id). Así que le estás pidiendo a la página que te muestre todas las etiquetas de este tipo que existan.

7.- Una vez hagas esto, lo que te aparecerá será algo así "buddy_id":"123456789". Esta sería la identidad de una de las personas que visitan tu perfil. Según vayas haciendo clic en la flechita del cuadro de búsqueda donde escribiste BUDDY_ID te irá mostrando la identidad del resto de personas que te visitan.

8.- Ahora elige uno de ellos (mejor empezar por el primero), copia su número sin las comillas y vuelve a tu perfil de Facebook abierto en la pestaña anterior. O si lo prefieres ábrelo otra vez en una pestaña nueva.

9.- Pega el número arriba de manera que quede así: www.facebook.com/123456789. No se te olvide agregar una barra justo antes del número. A continuación, dale a Enter y listo, verás a la persona que ha visitado tu perfil de Facebook.

Ahora solo tienes que ser paciente y repetir el proceso con cada uno de los números o códigos de identidad que aparecen detrás de cada "BUDDY_ID".

Te dejamos este enlace de un vídeo de nuestros compañeros de TecnoXplora que proponen un método similar. Tú decides con cuál te quedas: El truco para descubrir quién indaga en tu perfil de Facebook

¿Hay Apps que puedan decirme quién ve mi Facebook?

Nos encantaría decirte que hay apps y programas muy útiles que pueden darte un listado de las personas o perfiles que vieron tu Facebook, pero desgraciadamente no hay nada que funcione.

De hecho, Facebook nunca ha querido desvelar esta información de sus usuarios y por tanto ningún software externo tiene acceso a ello. Lo que te hemos enseñado en este artículo no es más que una pequeña triquiñuela en la página para buscar esos datos manualmente.

Pero ¡cuidado!, porque hay muchas empresas dispuestas a vender humo a cambio de que les des tus datos personales e incluso tu dinero haciéndote creer con dudosa garantía que con su app o programa vas a conseguir tu objetivo: saber quién mira tu perfil de Facebook.

Tenlo claro. No te dejes engañar con otros métodos poco útiles e incluso peligrosos para tu seguridad, tu bolsillo o tu propio ordenador (¡di no a los virus!).