No hay duda de que Instagram es una de las redes sociales más populares y exitosas del momento. Desde su lanzamiento en 2010 cautivó al público con su contenido visual y no ha parado de crecer desde entonces.

Si a ti también te encanta esta red social y la usas frecuentemente ya sea como particular o como empresa dentro de tu estrategia de marketing, seguro que más de una vez te has preguntado ¿puedo saber quién ve mi perfil de Instagram? Pues la respuesta a esta cuestión es: no del todo o, por lo menos, no de la manera que te gustaría.

Instagram todavía no tiene una función dentro de la aplicación para que puedas ver el nombre de los visitantes a tu perfil. Y no es que no tengan los datos, es que no los quieres compartir por el momento. Tampoco existe ninguna app que funcione con éxito a este respecto. Sí, has leído bien, ninguna.

No sabemos qué novedades podrán llegar en el futuro, pero de momentos te traemos los mejores trucos para saber, o más bien intuir, quién ve tu perfil de Instagram. Así que hazte con la gorra, la pipa y la lupa de Sherlock Holmes y comienza a seguir las pistas que te contamos.

Las historias de Instagram: tu mejor aliado

Las historias de Instagram son la única herramienta de la plataforma que te dará el nombre exacto de la cuenta o de la persona que las ha visto.

Accede a tu historia, deslízala hacia arriba o haz clic en los iconos que verás alineados abajo a la izquierda. Después clica en el icono en forma de ojo y automáticamente aparecerá un listado de todos los usuarios que han visto esa historia en concreto, haciéndote feliz por 24 horas. ¿Por qué 24 horas? La razón es que este es el tiempo que dura una historia colgada en la plataforma y por tanto la información en ella incluida. Eso sí, ten claro que este listado te dirá las personas que han visto tus historias, pero no te asegura que hayan visitado tu perfil y tus publicaciones.

Sí que es cierto, que si notas que hay usuarios que ven tus historias a menudo o incluso que cuando cuelgas varias historias seguidas las ven hasta el final, esto podría darte una pista de que quizás algunos de ellos visiten también tu perfil porque lo que cuelgas despierta su interés.

Pero ¿sabes qué?, hay quienes pasarán tus historias para ver las de la siguiente cuenta, es decir, que tampoco es algo fiable a la hora de saber cómo se comportan tus seguidores. Y, peor aún, hay quien se escapará de ser identificado viendo tus historias en modo incógnito. Sí, existen aplicaciones específicas que permiten cotillear los stories de los demás sin ser vistos. Todo muy desesperante para los más curiosos por saber quién visita su perfil, ¿verdad?

Otros trucos para saber quién visita tu perfil de Instagram

Antes de nada activa las notificaciones de tu cuenta, así Instagram te avisará cada vez que una persona interactúe con tu perfil. Seguir el rastro de algunas interacciones que esta app ofrece te dará información bastante interesante.

Me gusta, comentarios o mensajes privados como pistas para saber quién ve tu perfil de Instagram

Si una persona o cuenta deja un comentario o le da a "Me gusta" en tu última y más reciente publicación, eso no tiene por qué significar que ha visto tu perfil o feed, ya que esta publicación puede haberle aparecido en su muro junto con las últimas publicaciones de muchas otras cuentas.

Lo que te podría dar pistas es que recibas "Me gusta" o comentarios en varias publicaciones a la vez o quizás en una sola, pero que es antigua, no una de hace pocos días. Si recibes notificaciones que indican uno de estos dos casos, casi con seguridad podrías afirmar que estas personas han visitado tu perfil de Instagram.

Si recibes mensajes privados, comentarios a tus historias, respuestas a los stickers de preguntas y encuestas o cualquier tipo de reacción por parte de una cuenta, no tiene por qué significar expresamente que esa persona ha visitado tu perfil. Pero esta interacción de los usuarios con tu cuenta sería otra pista que podría indicar que esas personas están interesadas en lo que publicas y por tanto miran tu perfil de Instagram al menos de vez en cuando.

Compartir y guardar en Instagram: las interacciones silenciosas

Si alguna de tus publicaciones del perfil le gusta o inspira a algún usuario, este podría decidir guardársela para tenerla a mano y verla de nuevo cuando quiera. También podría querer compartirla en sus historias o mandarla por mensaje privado a algún otro usuario. Por desgracia si esto ocurre en tu cuenta, es algo que nunca lo sabrás a no ser que la persona te etiquete en esa historia en la cual comparte tu publicación.

Irónicamente, estas interacciones son muy valoradas por el famoso algoritmo de Instagram, pero como decimos, a menos que te etiqueten, nunca te enterarás.

Por último, recuerda siempre que si tu perfil es público podrá acceder a tus publicaciones cualquier persona que así lo desee, mientras que si tu cuenta está configurada como privada solo podrán acceder a tu perfil las personas que tú hayas aceptado como seguidores.

Sin embargo, configures tu cuenta de una manera o de otra, lo que sí está claro es que si la persona que ve tu perfil no realiza ninguna interacción, su visita no quedará registrada. Y la realidad es que gran parte de las personas que visitan tu perfil probablemente no dejarán ningún rastro.

Las estadísticas te dirán qué tipo de personas ven tu perfil de Instagram

Las estadísticas de Instagram te ofrecen, entre otras cosas, información sobre tus seguidores como la edad, el sexo, la ubicación por ciudad o país y el horario (día de la semana y hora) en el que la mayoría de ellos usan Instagram, por tanto el mejor momento para publicar.

Aunque estas estadísticas no ofrecen ningún listado con nombres reales y no satisfacen por completo tu curiosidad, sí que pueden ser clave para tu estrategia de contenidos. En el caso de que seas una empresa, una marca personal o sencillamente un usuario más que quiere publicar su posts asegurándose de hacerlo en el mejor momento y manera para que la mayoría de sus seguidores/amigos lo vean e interactúen, entonces las estadísticas son para ti.

Solo necesitas convertir tu cuenta personal en una cuenta de empresa o de creador digital. ¿Cómo? Ve a tu perfil y haz clic en el menú de tres rayas que verás arriba a la derecha. Métete en "configuración", después en "cuenta" y abajo haz clic en "cambiar tipo de cuenta". Una vez hayas finalizado este proceso, deberás dejar pasar unos días hasta que se empiecen a cargar datos (ya que no extrae datos históricos) y ¡listo!, tendrás a tu alcance un montón de información acerca de tus seguidores.

Para resumir, se puede afirmar que por desgracia no hay ninguna manera de averiguar de manera totalmente fiable quién ve tu perfil de Instagram, tanto si tu cuenta es pública o privada, de empresa o particular. Pero ¡no está todo perdido! Con los trucos que te hemos contado podrás seguir el rastro que van dejando tus seguidores. Estas pistas que irás encontrando y un poco de intuición serán la mejor (y por el momento única) receta para saciar tu curiosidad.