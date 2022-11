Unos 2.000 millones de personas utilizan WhatsApp en todo el mundo. Una de las funcionalidades que ofrece la red de mensajería instantánea es la de bloquear a un contacto con el que ya no quieres hablar.

Quizás para bien, la aplicación no te notifica cuando uno de tus contactos te bloquea. Pero, si crees que te han bloqueado en WhatsApp, hay algunas señales reveladoras a las que puedes prestar atención.

No obstante, desde el mismo servicio de ayuda de la aplicación explican que, aunque los indicios pueden indicar que la persona te ha bloqueado, puede haber otras explicaciones. "Esto se diseñó intencionalmente de manera ambigua a fin de proteger tu privacidad si decides bloquear a un contacto. Por lo tanto, no podemos decirte si alguien te bloqueó", dice WhatsApp.

Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

Si uno de tus contactos te bloquea, lo más probable es que ocurrira lo siguiente:

1. Dejarás de ver la información la última vez que el contacto fue visto o estuvo en línea en la ventana del chat. Esta es la manera más fácil manera de comprobar si has sido bloqueado, pero simplemente puede haber ocurrido que el contacto haya cambiado su configuración de "último visto".

2. Ya no puedes ver la foto de perfil o no cambia nunca. En caso de que estés bloqueado en WhatsApp, la foto de perfil de un usuario nunca cambiará para ti. Si no puedes ver los cambios, es posible que te hayan bloqueado. Por supuesto, esto también podría significar que tu contacto ha eliminado su foto o ha borrado su cuenta, pero si tus amigos pueden seguir viendo su foto de perfil y tú no… mala señal. También puede ser que el contacto que quieres verificar si te ha bloqueado en WhatsApp tenga configurada la aplicación para que su foto solo aparezca visible para su lista de contactos y puede quizás no estás en ella.

3. Los mensajes que envías nunca reciben dos tics. Para comprobar si un contacto te ha bloqueado en WhatsApp también puedes probar a enviarle un mensaje. Cualquier mensaje enviado a un contacto que te ha bloqueado siempre mostrará una marca de verificación, lo que significa que el mensaje fue enviado desde tu lado, pero nunca se actualiza a una marca de verificación doble que significa que el mensaje ha sido entregado. Una marca gris significa que el mensaje se ha enviado con éxito, dos marcas grises significan que el mensaje se ha entregado con éxito en el teléfono del destinatario y dos marcas azules significan que el destinatario ha leído tu mensaje.

4. No podrás llamarle por WhatsApp. Cualquier intento de realizar una llamada a través de WhatsApp al contacto que te ha bloqueado no se realizará.

5. No podrás meterle en un grupo. Crear un grupo de WhatsApp con el contacto. Será una revelación definitiva para saber si te han bloqueado. Si aparece un mensaje que dice "no estás autorizado a añadir este contacto", entonces apuesta a que te han bloqueado.

La única manera de saber con total seguridad si un contacto te ha bloqueado en WhatsApp es que te lo diga. No hay ninguna web o aplicación que pueda darte esta información y existen algunos fraudes con esta excusa así que ¡mucho ojo!