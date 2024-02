La Casa Real británica, ha informado que el rey Carlos III de Inglaterra ha sido ha sido diagnóstico de un cáncer. El diagnóstico llegó durante el ingreso de su operación de un agrandamiento de próstata, conocida también como hiperplasia benigna de próstata (HPB). Sin embargo, y según ha informado Buckingham Palace, no se trata de un cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres. Por el momento, se desconoce el tipo de tumor que tendría el monarca.

Sin embargo, es importante aclarar que la hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad benigna que padece el 50% de los hombres mayores de 60 años, que se trata de unas de las tres enfermedades más frecuente de la próstata y que no aumenta el riesgo de tener un cáncer de próstata.

Tal como explicaba a laSexta.com la Dra. Clàudia Mercader i Barrull, especialista en Urologia del Hospital Clínic de Barcelona en Estos son los síntomas de las tres enfermedades más frecuentes de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata se trata de un "crecimiento benigno de la glándula prostática" que puede causar "una obstrucción crónica a la salida de orina", algo que a largo plazo puede acabar provocando una sobrecarga en la vejiga".

Por ello, es importante tratar esta enfermedad y cuanto antes, mejor. Por ello, es importante acudir al médico y al especialista en cuanto que empezamos a notar los síntomas relacionados con la hiperplasia benigna de próstata. No obstante, y aunque no haya síntomas es fundamental y así lo recomiendan los profesionales, que a partir de los 40/45 años, los hombres acudan al menos una vez al año al urólogo.

Los síntomas y tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata

Síntomas de vaciado: esto son los síntomas relacionados con la obstrucción que provoca la próstata a la salida de orina.

Síntomas de llenado: esto es, síntomas que provoca la sobrecarga que sufre vejiga.

En los casos más extremos, puede llegar a causar complicaciones severas como retención aguda de orina, infecciones urinarias de repetición, litiasis vesicales o deterioro de la función renal.

En cuanto al tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata, existen dos vías de tratamientos: fármacos y cirugía. Ésta última se usa cuando los fármacos fallan o no funcionan para disminuir el tamaño de la próstata o bien existen criterios médicos para realizarla.

Igualmente, el método de tratamiento que se use ha de ser siempre personalizado en cada paciente y tienen como finalidad mejorar los síntomas asociados a esta enfermedad.

La hiperplasia benigna de próstata no aumenta el riesgo de cáncer

Probablemente sea una de las preguntas más repetidas: ¿tener hiperplasia beniga de próstata implica un mayor riesgo de tener cáncer de próstata? Pero la respuesta es clara: no, no implica un mayor riesgo y así lo aseguró a laSexta.com el Dr. David Vázquez Alba, urólogo del Hospital Universitario Puerta de Hierro(Madrid): "Claramente, la hiperplasia benigna de próstata no está asociada al desarrollo del cáncer de próstata".

Es cierto, como aclaraba el doctor que es importante vigilarlo por si "algún clon celular" puede degenerar hacia el cáncer de próstata, "pero de forma independiente a la hiperplasia". Igualmente, portales médicos internacionales como 'Mayo Clínic' o 'Medicine Plus', la biblioteca nacional de de Medicina de los EEUU, aseguran lo mismo: "No se considera que tener agrandamiento de próstata que hiperplasia benigna de próstata aumente el riesgo de tener cáncer de próstata".

El cáncer de próstata es, por su parte, el tumor más frecuente en los hombres con más de 30.000 nuevos casos cada año en España y es importante acudir al urólogo al menos una vez al año para tener la próstata controlada, para que haya revisiones pertinentes, y antes en el caso de tener antecedentes de cáncer de próstata. Lo importante es diagnosticar el tumor en fases iniciales para que así mayores probabilidades de tratamiento y curación.