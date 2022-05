Esta misma semana, un nuevo fármaco contra el insomnio crónico (aquel que dura más de tres meses) ha sido aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Su nombre: Daridorexant.

El pasado mes de febrero se presentó el estudio de esta molécula en el que han participado investigadores españoles de la Sociedad Española del Sueño (SES), en la revista científica 'The Lancet Neurology'. Es el primer fármaco aprobado en Europa con indicación propiamente, para el insomnio.

El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente en España. Según datos recientes publicados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), hasta el 35% de la población adulta padece insomnio agudo y hasta un 15% insomnio crónico.

Para que haya un problema de insomnio tienen que darse dos características esenciales, de lo contrario no podemos hablar de insomnio propiamente dicho. Uno, tener problemas para dormir, por ejemplo, despertarse entre la noche y no poder volver de nuevo a dormirse o despertarse demasiado pronto y dos, tener malestar y cansancio durante el día. Ambas cosas.

Es importante diferenciar los dos tipos de insomnio que existen. Como explicaba la Dra. Xesca Cañellas, miembro de la SES, en este artículo, llamamos insomnio agudo a aquel que ocurre durante unos días o una temporada corta debido sobre todo a alguna situación estresante, por ejemplo, una época de exámenes. Y por su parte, llamamos insomnio crónico -que es a lo que lo médicos llaman realmente insomnio- a aquel que se mantiene más de tres meses y al menos 3 veces por semana.

En la actualidad, el primer tratamiento indicado para el insomnio es la terapia cognitivo conductual, es decir sesiones dirigidas a que el paciente restablezca sus hábitos respecto al sueño y ayudarle a rebajar el estrés a la hora de dormir. También y según las características de cada paciente, mejor dicho, dependiendo de las características individuales del insomnio de cada paciente, se podía pautar -siempre bajo indicación y prescripción médica-algunos fármacos como por ejemplo y fundamentalmente, las benzodiacepinas.

Sin embargo, "el problema es que todos los fármacos que hay con indicación para el insomnio (como son las benzodiacepinas o los fármacos de la familia cercana el famoso valium o el diacepan) tienen la limitación de que el tratamiento no puede durar más allá de 4 semanas", explica a laSexta.com el Dr. Javier Puertas, vicepresidente de la SES. Además, "son fármacos que tienen efectos secundarios como tolerancia y dependencia y en gente mayor pueden facilitar las caídas o la disminución del rendimiento cognitivo"

"La realidad es por tanto, que la mayoría de las veces no se cumple esa limitación porque en muchos casos, los pacientes siguen con el problema y además, en lo que sería realmente la parte más importante del tratamiento para el insomnio -que es la terapia cognitivo-conductual- no hay suficientes medios para llevarla a cabo por profesionales que tengan formación en esto", añade el experto.

Por lo que la aparición o la irrupción de este nuevo fármaco (Daridorexant) supone una mejora en el tratamiento farmacológico del insomnio porque supone un mecanismo más específico y eficaz que los tratamientos farmacológicos disponibles hasta ahora, que eran fundamentalmente las benzodiacepinas.

¿Qué supone este nuevo fármaco? ¿Serviría para todos los pacientes?

"El Daridorexant es el primero aprobado en Europa (en EEUU ya hay una molécula anterior) con indicación específica para el insomnio, con un mecanismo de acción completamente diferente al de las benzodiacepinas", explica el doctor Puertas. Por tanto, al ser un mecanismo de acción distinto, y tal y como han comprobado los estudios, "muchos de los problemas o efectos secundarios que dan las benzodiacepinas no los tiene"

De forma más detallada, explica el doctor, la vía farmacológica o neuroquímica sobre la que actúa este nuevo fármaco es una vía descubierta hace apenas unos 20 años, que se llama la vía de las orexinas/hipocretinas, es decir, "una vía que ayuda a mantener la vigilia y la alerta, que en los pacientes con insomnio está hiperactivada. Por tanto, lo que hace este fármaco es disminuir o bloquear la actividad de los mecanismos que promueven la alerta y la vigilia y por ende, facilita que aparezca el sueño".

Por tanto y según sostiene el doctor Puertas, este fármaco supone una nueva herramienta en el arsenal de tratamientos farmacológicos contra el insomnio, mucho más eficaz y dirigido hacia el problema del insomnio en sí. Es un tratamiento indicado para este problema de sueño. Y además, "es más seguro y con menos efectos secundarios que los fármacos usados en la actualidad".

No obstante, es importante realizar una buena decisión médica sobre qué pacientes podrían beneficiarse de este fármaco puesto que como siempre, es fundamental individualizar cada caso, "porque cada paciente tendrá unas particularidades diferentes, por ejemplo, hay que tener en cuenta las enfermedades asociadas o concomitantes", sostiene el experto. "Sí es cierto que en general, creemos que es algo que puede ser de gran utilidad para un gran porcentaje de pacientes, pero es importante individualizar mucho la indicación del tratamiento. Hay que tomar una buena decisión clínica. para que sea más fácil obtener una buena respuesta terapéutica".

En conclusión, aunque "no sea la solución definitiva sí es una herramienta potente y una nueva guía farmacológica interesante respecto a todo lo demás, para ayudar a muchos pacientes con insomnio, aunque este problema es muy complejo", sostiene el experto. Es decir, no valdrá únicamente con tomar una pastilla sino que será necesario igualmente adquirir unos buenos hábitos de sueño y seguir aplicando como hasta ahora la terapia cognitivo-conductual para aprender a conocer nuestro sueño. No obstante, sin duda esta pastilla ayudará a que el mecanismo y la maquinaria del sueño propia de cada paciente actúe de forma más eficaz", concluye.