Cada vez más la salud y las enfermedades mentales tienen mayor visibilidad, también mayor aceptación y -por fin- menos estigma, sin embargo todavía queda camino por andar. Por ejemplo, ¿qué es la patología dual? Hay cifras que señalan que el 80% de las personas con adicción que va a tratamiento está en riesgo de sufrir cuadro psiquiátrico.

De forma más precisa, tal como explica a laSexta.com la Dra. Marta Torrens, médico psiquiatra, vicepresidenta de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) y directora del Proceso de Adicciones del Hospital del Mar (Barcelona), "hablamos de patología dual cuando nos referimos a una persona que tiene a la vez una enfermedad adictiva (la adicción es una enfermedad) y otro trastorno mental (depresión, trastorno psicótico, un trastorno de ansiedad...). No todo el mundo que tiene un trastorno adictivo, tiene una patología mental".

Y es importante matizar que las adiciones no son un vicio ni nada por el estilo -como todavía por desgracia mucha gente piensa-. La adicción es una enfermedad mental, pues la persona que lo sufre no quiere tener esa adicción, no quiere ser adicta a esa sustancia o a ese comportamiento", puntualiza esta profesional.

En este sentido, no sabemos qué es primero (es como lo del huevo y la gallina). En muchos casos -añade esta experta- una enfermedad lleva a la otra. "En algunos casos, es primero el trastorno mental que lleva o facilita la adicción por diferentes mecanismos y otras veces es el revés: es el consumo de la sustancia lo que conlleva u origina -por los efectos que estas sustancias producen en el sistema nervioso central- problemas psiquiátricos que a lo mejor no hubieran aparecido sin la adición"

También puede haber una tercera hipótesis. "La persona es susceptible o vulnerable a ambas cosas a la vez, es decir, que ya hay una vulnerabilidad previa a tener esta enfermedad dual, porque estamos hablando siempre de enfermedades del sistema nervioso central, de enfermedades del cerebro que se desencadenan por diferentes motivos", explica la doctora Torrens.

Según apuntaron, recientemente, desde la Clínica López Ibor (Madrid), "la patología dual es muy probable que pertenezca a los llamados trastornos del neurodesarrollo, en donde factores medioambientales, genéticos y neurobiológicos contribuyen a su desarrollo. Afecta a familia, trabajo, estudios…todos los ámbitos de la vida. Y esto nos lleva a las cifras: el 80% de las personas con adicción que va a tratamiento está en riesgo de sufrir cuadro psiquiátrico. Son cifras espeluznantes, de un problema al que hay que dar voz y requiere prevención".

Es importante tener en cuenta a la población adolescente. Pues como señalan desde esta clínica, la adicción es otro de los problemas de salud mental más comunes en la época adolescente que está sufriendo un aumento de casos: "El uso compulsivo de internet y la tecnología también se considera una adicción, que se une a las habituales de las drogas o el alcohol, generando 'adolescentes poliadictos', un patrón social cada vez más común y preocupante. Hay que hacer hincapié en problemas como la patología dual, más frecuente de lo que pensamos en este rango de edad".

Tratar a la vez las dos enfermedades

No obstante, la clave o el quid de la cuestión es que esta enfermedad, es decir, la patología dual hay que tratarla como tal, y no las dos enfermedades por separado. Una persona con patología dual debe ser atendida por el mismo profesional o equipo de profesionales y tratar la patología dual y no ambas enfermedades por separado.

"El problema es que mucha gente todavía cree que en la persona que tiene patología dual todo es adicción, porque piensan que si lo deja, que si deja la adicción se pondrá bien de la enfermedad mental y realmente no es así. La persona mejorará si lo tratamos a la vez: si tratamos a la vez ambas enfermedades. Y el problema está precisamente en el diagnóstico: en diagnosticar ambas cosas y tratar por tanto, ambas a la vez", afirma la doctora Torrens.

La persona con patología dual mejorará si tratamos a la vez ambas enfermedades y no cada una por separado

A la hora de tratar a estos pacientes tenemos centros asistenciales diferentes y redes asistenciales distintas: por un lado, la atención a las adicciones y por otro, a la salud mental. "Y le estamos pidiendo a una persona con patología dual que vaya a dos centros diferentes y que le lleven dos médicos/especialistas diferentes. Y es ahí donde radica también parte del problema. Es importante que ambos problemas se traten a la vez", insiste esta profesional.

Todo esto se agudiza más aún si eres mujer. Y esto se debe a una cuestión, mejor dicho a dos cuestiones que van de la mano. "Las mujeres consultan menos, tardan más en ir a consulta, tardan más en pedir ayuda profesional", explica Torrens. Y tardan más porque "el estigma de las adicciones es mucho mayor en las mujeres".

Patología dual en las mujeres

"Todavía está mucho más estigmatizado el consumo en las mujeres que en los hombres. Detrás de un hombre que pide tratamiento por una adicción siempre hay una mujer que le empuja a pedir ayuda: la hija, la esposa, la madre, la hermana… No es así en el caso de una mujer, que viene muchas veces teniendo a toda la familia en contra. Y esto dificulta aún más la situación porque la mujer cuando pide tratamiento suele llegar, porque lo hace tarde, en condiciones mucho peores ", asegura.

Además y según datos recientes expuestos en la XV Jornadas de Género y Patología Dual de la SEPD celebradas en Vitoria la semana pasada (con la participación de más de 200 profesionales que debatieron sobre los cambios necesarios para avanzar hacia la igualdad en la perspectiva de género), la prevalencia en mujeres de la llamada depresión dual (asociación de depresión y trastorno por uso de sustancias se encuentra entre el 30-60% siendo la patología dual más frecuente".

Así tal como explicó la doctora Torrens, en dicho congreso, "los pacientes con depresión dual presentan mayor gravedad psicopatológica, somática y social. En el caso de las mujeres con trastorno por uso de sustancias, la depresión es dos veces más frecuente que en las mujeres que no tienen esta adicción y también es dos veces más frecuente que en los hombres que sí tienen adicción". Además -señala esta profesional- "la depresión dual en mujeres se asocia a mayor riesgo de haber sufrido abusos sexuales en la infancia, estar sufriendo violencia de pareja, así como a mayor riesgo de infección por el virus de la Hepatitis C y por VIH", explica Torrens.

Es importante por ello, intentar quitar el estigma de las adicciones, que son una enfermedad mental más, y quitar especialmente el estigma que tienen en las mujeres. "Es importante que consulten antes, que lleguen más pronto. Porque lo importante es que lleguen a pedir tratamiento, y esa es la verdadera dificultad que nos encontramos", concluye la experta.