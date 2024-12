Una psicóloga explica los tres problemas sexuales que más se encuentra en consulta: "La brecha orgásmica en las mujeres es una realidad"

No son pocos los problemas sexuales por lo que tanto hombres como mujeres suelen consultar a un profesional, bien o un psicólogo o a un especialista en sexología. Todavía existen muchos mitos y prejuicios en torno al sexo que hace que la sociedad, a veces, no pueda disfrutar libremente de sus relaciones sexuales.

Es por ello que la psicóloga Cecilia Martin, autora del libro 'Amor Orgásmico' y directora del Instituto de Psicología Psicodeexplica a laSexta algunos de los problemas más frecuentes que se encuentra en consulta. Los mitos y perjuicios que existen aún en torno al sexo y a la sexualidad, más aún en las mujeres, tienen mucha culpa o responsabilidad en esto.

De hecho, una de las claves por las que Martín se ha decidido a escribir este libro es precisamente para que "nos liberemos de prejuicios, para que nos sintamos más libres, exploremos y disfrutemos al máximo de nuestra sexualidad... Para empoderarnos y liberarnos de bloqueos".

1. Orgasmo y placer sexual

En lo que respecta al orgasmo, "a las mujeres nos cuesta pedir y reivindicar nuestro derecho al placer, por la cultura machista que hemos heredado. Y la brecha orgásmica, aquí, es una realidad. Es la diferencia que existe entre hombres y mujeres en el número de orgasmos. Ellos tienen orgasmos en todas las relaciones sexuales y sin embargo, las mujeres a veces si, a veces no y otras veces, nunca", afirma Martín.

A los hombres, añade la experta, "siempre se les ha otorgado el derecho a expresar sus preferencias y necesidades en el terreno sexual, pero no así a las mujeres no. La sexualidad de la mujer ha estado silenciada durante muchos años, al igual que la masturbación". Que las mujeres mostrasen deseo a nivel sexual estaba mal visto socialmente, aunque afortunadamente, todo esto va cambiando y ya no es así, o cada menos, en las nuevas generaciones: la mujeres sí muestran su deseo sexual.

De hecho, uno de los mitos y desconocimiento acerca del orgasmo femenino es aquel que dice que "la mujer siempre llegan al orgasmo con la penetración". Esto es totalmente falso. "El órgano más importante del placer femenino es el clítoris". Así, explica Martín que "si la mujer no está adecuadamente estimulada tendrá problemas para excitarse y la penetración le puede causar dolor", Po tanto, la mujer puede llegar perfectamente al orgasmo sin la penetración, tan solo con la estimulación del clítoris.

2. Preocupación por el físico y por el rendimiento sexual

Por otro lado, otro problemas es la preocupación por el aspecto físico: "Muchas mujeres están acomplejadas si consideran que su cuerpo no es perfecto, y esto supone un bloqueo para la excitación. Nadie puede llegar al orgasmo si está preocupándose de si tiene celulitis o el pecho caído. Se activa la ansiedad y esto bloquea la respuesta sexual. Necesitamos estar relajadas mentalmente y dejarnos llevar", afirma Martín.

También, hay muchos hombres preocupados por si tienen michelines o por el tamaño de su pene, "pero lo veo con menos frecuencia en la consulta, ya que a ellos, en general, les suele preocupar más su rendimiento sexual", confiesa la psicóloga.

Esto es, "al igual que a las mujeres se nos impone, por noma general y por la cultura que hemos heredado, 'ser poco sexuales' para ser aceptadas, a ellos se les impone ser unos super hombres a nivel sexual y estar siempre disponibles sexualmente. Y esta ansiedad de rendimiento puede provocar problemas de erección y eyaculación precoz. Ambos problemas suelen estar íntimamente ligados a la ansiedad", explica la profesional.

3. Bajo deseo sexual en la pareja

Y por último, otro de los grandes problemas que me encuentro son las parejas que han perdido la pasión. "Cuando el sexo empieza a verse como una 'obligación del matrimonio' provoca bajo deseo e incluso aversión sexual. Cuanto más te obligas a tener relaciones, menos te apetece y puedes llegar incluso a detestarlo", señala Martín.

Por ello, es importante recordar que "todas las personas pasamos por épocas de menor deseo sexual provocado por estrés, bajo estado de ánimo, depresión, duelos, etc. incluso debido a los propios procesos hormonales, tales como por ejemplo, la época de lactancia.

"No pasa nada por ello, pero no nos conformemos ni pensemos que esto no lo podemos cambiar. Estas etapas pasan y podemos hacer muchas cosas para recuperar el deseo adormecido, a solas o en pareja", señala y aconseja esta profesional, señalando una de las claves para solucionar este problema, en el caso de que nos afecte (hay personas o parejas a las que no les afecta tener bajo deseo sexual porque saben perfectamente que el sexo, como la vida, puede pasar por distintas etapas y no pasa nada por ello).

"La comunicación es la clave: dale señas a tu pareja de lo que necesitas y deseas. Dedica tiempo a tener intimidad y recuperad los momentos de ocio a solas, sin niños, ni familia ni amigos. Estos momentos a solas son necesarios para reconectar", concluye la experta. Y para hacerlo además, de la forma que sea, porque hay muchas formas de tener intimidad y de reinventarnos en el sexo".