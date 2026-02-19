Las lluvias retrasan la polinización y agravan las alergias respiratorias en España: el pronóstico de los alergólogos para esta primavera

Los detalles Tal como explican desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, las lluvias de estos meses, unidas al descenso de las temperaturas, están retrasando la polinización de los pólenes de invierno y elevando la humedad ambiental, algo que puede traducirse en una primavera especialmente complicada para las personas alérgicas al polen.

Si ha habido una clara protagonista, meteorológicamente hablando, en este mes y medio que llevamos de 2026, esa, sin duda, ha sido la lluvia. Y esta afecta de forma directa al devenir de las alergias de esta primavera.

Tal como explican desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),"estas condiciones meteorológicas, unidas al descenso de las temperaturas, están retrasando la polinización de los pólenes de invierno y elevando la humedad ambiental, una combinación que podría traducirse en una primavera especialmente complicada para las personas alérgicas al polen y en un empeoramiento de los síntomas en pacientes asmáticos.", detallan desde la entidad.

El fenómeno conocido como 'efecto lavado' explica buena parte de este cambio en el calendario alergológico. Las lluvias intensas arrastran el polen de las plantas y lo eliminan temporalmente de la atmósfera, frenando la liberación de pólenes de especies como las cupresáceas (entre ellas los cipreses). cuya polinización suele comenzar a finales de enero.

"Este efecto, sumado a las bajas temperaturas, frena la polinización, pero cuando el clima se estabilice, los niveles de polen podrían dispararse rápidamente. Esto anticipa una primavera con una concentración de polen mucho más alta de lo habitual, lo que supondrá un desafío aún mayor para los pacientes alérgicos al polen", explica el doctor Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínicade laSEAIC.

Paralelamente, cabe destacar que las lluvias han incrementado la humedad ambiental, favoreciendo la proliferación de hongos y ácaros del polvo, alérgenos estrechamente relacionados con las exacerbaciones asmáticas. Este fenómeno puede afectar incluso a zonas donde estas alergias no eran frecuentes hasta ahora.

Así, añade por su parte el doctor Juan Carlos Miralles, presidente del Comité de Asma, también de esta sociedad científica, "la alta humedad actúa como un desencadenante del asma alérgico. Al alterar la barrera epitelial de las vías respiratorias, dificulta el aclaramiento del moco y favorece la sensibilización a hongos y ácaros, desencadenando una cascada inflamatoria que puede agravar significativamente los síntomas asmáticos".

Y este aumento sostenido de la humedad, agrega el experto, está creando un entorno "especialmente favorable para las crisis asmáticas", sobre todo en pacientes sensibilizados a estos alérgenos ambientales.

¿Qué pueden esperar los alérgicos? Recomendaciones ante una temporada compleja

El impacto de las lluvias se está produciendo en dos fases diferentes para los pacientes respiratorios. Mientras que el aumento actual de la humedad está afectando principalmente a las personas con asma, el verdadero impacto para los alérgicos al polen podría llegar cuando las lluvias cesen y se reactive la polinización.

Para las personas alérgicas al polen, el doctor Juan José Zapata recomienda anticiparse al posible repunte primaveral. Por un lado, "es fundamental seguir activamente los niveles de polen a través de plataformas especializadas y consultar con el alergólogo ante cualquier aumento".

Y por otro, "adoptar medidas de control ambiental", como evitar zonas ajardinadas en periodos de alta concentración, mantener las ventanas cerradas en los momentos críticos y ventilar la vivienda de forma controlada para reducir la exposición.

En cambio, en el contexto actual de lluvias persistentes, la prioridad para los pacientes asmáticos es controlar los efectos de la humedad ambiental. Es por ello que los expertos aconseja reducir la humedad en el hogar mediante deshumidificadores y evitar espacios húmedos.

"Es crucial seguir rigurosamente el tratamiento preventivo y tener siempre disponible el inhalador de rescate. Ante cualquier aumento de síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o sibilancias, se debe consultar de inmediato con el alergólogo para ajustar el tratamiento", señalan el doctor Miralles.

De este modo, los especialistas subrayan que la evolución meteorológica de las próximas semanas marcará distintos riesgos respiratorios: primero asociados a la humedad y, posteriormente, vinculados al aumento de los niveles de polen una vez se estabilice el clima.

