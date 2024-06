Ni será la peor cosa que te pase en la vida ni mucho menos será nunca el fin del mundo. Cambiarse de carrera al año siguiente de terminar la EvAU o selectividad (incluso tras dos o tres años de haber empezado la Universidad) o dedicarse a otra profesión distinta a la que te has graduado es mucho más normal de lo que pensamos. Al final, para muchos oficios y profesiones existen especializaciones que te permiten realizarlas habiéndose titulado en otra carrera diferente. Las decisiones que tomamos con 18 años no tienen que ser ni cruciales ni definitivas.

Beatriz Carballo, co-fundadora del estudio digital Rload Studio ilustra precisamente uno de los grandes temores de los estudiantes en esta etapa: estudiar una carrera y no dedicarse nunca a ella. Esta joven de Cáceres se graduó en Derecho por la UC3M (Madrid), pero descubrió años más tarde que su verdadera vocación era el diseño y la creatividad. "Cuando una persona no tiene claro qué estudiar, es habitual dejarse guiar por los consejos de su familia o por las carreras con más salidas profesionales, pero esto no garantiza que le vaya a gustar a la hora de trabajar".

Pero en los primeros años de Derecho no se planteó nada de todo esto, no fue hasta que llegó su 'año erasmus' en Milán cuando descubrió su pasión por el diseño. "Vivía con dos diseñadores gráficos que me enseñaban sus procesos creativos para marcas. Esto me abrió los ojos a una profesión que nunca me había planteado". Sin embargo, finalizó su grado en Derecho, hizo prácticas en un bufete de abogados y con 22 años le ofrecieron un trabajo indefinido que lejos de alegrarse, "se me vino el mundo al suelo", cuenta la joven. Y fue precisamente eso lo que le hizo buscar otra salida.