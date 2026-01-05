El desafío de cada año con los Reyes Magos: ¿Cuántos juguetes son adecuados para regalar a los niños sin saturarlos?

Los detalles La psicopedagoga Tania Ruiz explica a laSexta qué deberían hacer las familias para evitar el llamado 'síndrome del niño hiperregalado' y cuál sería el número de juguetes/regalos ideales para ellos.

Quedan apenas horas para que vengan los Reyes Magos, para que los niños y niñas vivan el que para ellos es uno de los grandes (o el más grande) momentos del año: la tarde/noche (con las famosas cabalgatas) y, sobre todo, la mañana del 6 de enero. Y para ese momento, las familias han invertido mucho tiempo y dinero. Pero ¿de verdad acertamos con tantos juguetes?

¿Es recomendable para su desarrollo que los niños perciban tantos juguetes? ¿Hay un número ideal para regalar? ¿Cómo evitar el llamado síndrome del niño hiperregalado(esto es, niños que reciben tantos estímulos materiales pueden llegar a perder la capacidad de valorar lo que tienen y desarrollar una mayor dependencia de las recompensas externas).

Tania Ruiz, psicopedagoga y coordinadora terapéutica de los centros anda CONMiGO, responde a laSexta a estas y otras preguntas que seguro nos hemos hecho durante estos días los padres/madres y familiares de los más pequeños de la casa.

Es cierto que una de las claves está en la carta en sí misma que los niños escriben a los Reyes Magos, en esa carta que los niños/as han escrito ya desde hace varias semanas (quizá meses (porque la Navidad cada vez empieza antes), en cuántos regalos o qué cosas se piden en ella. En este sentido, explica Ruiz, la clave está en plantear el límite, no en el límite en sí. Y esto, "funciona mejor cuando se construye desde el acompañamiento y la anticipación".

Para ello, tres estrategias. Una, explicar antes de escribir la carta que los reyes traen algunos regalos, no todos, ayudando al niño a elegir los que más ilusión le hacen: "Esto fomenta la toma de decisiones".

Dos, establecer un límite claro ("podemos pedir tres cosas") en lugar de un decir tan sólo un "NO" indefinido. No olvidemos que "los límites claros generan más seguridad"; y tres, incluir otros deseos no materiales, como actividades, tiempo en familia o experiencias.

¿Cuántos regalos son los ideales?

Ahora bien, como ya quedan solo unos días para esa gran noche de Reyes y aún estamos a tiempo de comprar menos y mejor, ya que "a veces, menos es más", ¿cómo y cuántos serían los regalos ideales para que sea beneficioso para los más pequeños y que no se llenen de regalos, se cansen y no sepan a qué atender?

Porque en un niño/a que recibe un exceso de regalos, "pueden aparecer varios efectos negativos", señala Ruiz. Tal como: saturación (que el niño no sabe a qué jugar, pasa de uno a otro sin profundizar y se aburre antes); menor tolerancia a la frustración (se acostumbran a recibir mucho y rápidamente); desvalorización del objeto (nada parece especial si todo lo es) y una menor creatividad y juego simbólico, porque el juguete ya marca el ritmo y la forma de jugar.

"Desde el desarrollo infantil, sabemos que el juego de calidad no depende de la cantidad, sino del tiempo, la calma y la implicación emocional. Reducir regalos no es privar, es proteger el desarrollo", asegura la psicóloga.

Una vez dicho esto, "no existe un número concreto, pero a veces menos es más", insiste la psicóloga. Pero, a nivel psicológico y educativo, suele funcionar bien:

Pocos regalos

Según explica Ruiz, lo ideal sería 3 o 4 como referencia, que sean bien pensados y con sentido.

Combinar tipos de regalos

Esto sería lo ideal. Es decir, un juguete que fomente el juego simbólico o creativo, uno que proponga movimiento o la exploración y otro que estimule el lenguaje o el pensamiento y, por último, si se quiere, uno puramente lúdico.

También como hemos dicho antes, es muy positivo regalar experiencias, que al fin y al cabo, también (y sobre todo) es tiempo con la familia y amigos.

Priorizar juguetes en los que no lo hagan todo solos

Esto es, juguetes que requieran participación activa del niño, ya que "esto favorece un juego más profundo, más duradero y menos dependiente de la novedad constante", concluye Ruiz.

Y si el niño no ha recibido aquello que esperaba...

No es extraño que en estas ocasiones -y excepciones- aparezcan el enfado o la tristeza", aunque debemos saber que estas emociones no son malas, sino una oportunidad perfecta para que los pequeños aprendan a manejar la frustración.

En este tema Qué hacer ante el enfado o la desilusión de los niños cuando los Reyes Magos no les traen lo que piden publicado hace justo un año, os contábamos qué hacer si algún niño/a se siente triste porque los Reyes no le han traido todo lo que han pedido. La clave está en, durante los días previos, anticiparse y rebajar las expectativas.

