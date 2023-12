Para los más pequeños la época navideña es sinónimo de época de regalos. "Un tren control remoto, un monster clack...", enumera un pequeño en la calle. A los reyes, a veces, les cuesta poner límites. "En casa de los tíos, de los abuelos, pues muchos como 7 u 8", cifra un padre. "Los reyes a veces son un poco blandos", confiesa una madre. Que un niño reciba muchos puede ser negativo para su desarrollo, advierten los expertos. Se conoce como el síndrome del niño hiperregalado.

Irene Alonso, experta en terapia infantil, los define como aquellos niños que reciben bastantes regalos por reyes, Navidad o cumpleaños. Los expertos recomiendan no más de 3 o 4 regalos. "Me parece genial, pero creo que va a tener más", opina una madre. Ante esto, Ana Asensio, psicóloga, explica que la lista no debería más de 3 o 4 regalos y, en el caso de que pida más, el pequeño debe entender que no es posible.

Alonso apunta a que incumpliendo estas recomendaciones se contribuye a que no aprecien lo que tienen. "No permitimos que aprendan que las cosas cuestan un esfuerzo", añade. Los especialistas destacan: es importante evitar los catálogos y escribir la carta junto a los niños. "No exponer demasiadas opciones sobre la mesa. No asocien esto a que les van a hacer daño a su hijo, si no que es una ayuda educativa", insiste Asensio. Y también para que ellos no pierdan esta ilusión