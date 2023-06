Los granitos en la cara, incluso a veces también en la espalda, suelen aparecer unos días antes del inicio de la menstruación, debido a cambios hormonales en el organismo. Tanto es así que los especialistas hablan a menudo "piel menstrual" para referirse a los problemas de acné que se producen durante el ciclo menstrual. Así que no, el acné no solo cosa de adolescentes, aunque es muy común durante la pubertad, debido a los cambios hormonales tan importantes que se producen en esa etapa.

"El acné hormonal es particularmente común en mujeres que menstrúan entre los 25 y los 40 años, entre unos días y una semana antes de la llegada del período. Sin embargo, cualquier período muy propenso a las variaciones hormonales puede verse afectado, como el embarazo, la perimenopausia o la menopausia", explica Belén Acero, farmacéutica, especialista en dermofarmacia y nutrición y titular de la Farmacia Avenida de América en Madrid.

"Los niveles hormonales influyen en la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas, directamente relacionado con la llegada de granitos de quistes y comedones antes de la menstruación", añade la experta. Por ello, es importante no confundir este tipo de acné con "las espinillas, los puntos negros u otros comedones cotidianos que pueda tener fuera de la menstruación o durante el acné juvenil".

Los granos que aparecen durante la menstruación se localizan, indica Acero, "en el mentón o alrededor de la boca y suelen ser dolorosos, debido a la inflamación debajo de la piel. Los brotes son recurrentes y cíclicos, dependiendo de tu ciclo menstrual. También pueden aparecer cuando estás bajo estrés".

Cómo limitar o evitar la aparición del acné menstrual

Para tratar, evitar o mejorar el aspecto físico de su piel, la farmacéutica ofrece algunos consejos prácticos que podemos poner en marcha. Según detalla Acero, "para evitar la aparición de estos antiestéticos granitos en tu piel antes de la regla y limitar al máximo el impacto de tus variaciones hormonales en el estado de la piel".

No obstante, si tienes dudas es importante preguntar a un profesional para que en base a ningún nuestro tipo de piel (porque no todas las pieles son iguales y lo que le va bien a una persona puede no funcionar en nosotros/as) nos recomiende los tratamientos más indicados. Aquí, enumeramos algunos consejos generales más importantes y sobre todo útiles para tener en cuenta.

1. Elige cremas hidratantes no grasas

La regla de oro es no usar productos demasiado grasos que podrían obstruir los poros, por ello opta por productos hidratantes ligeros, como las texturas en gel o mousse y libres de lípidos y activos demasiado pesados.

2. Utiliza maquillaje no comedogénico y limpia bien el rostro

Igualmente, para dejar que la piel respire, no uses maquillaje oclusivo, como bases de maquillaje demasiado cubrientes y comedogénicas, que pueden promover una textura desigual de la piel y obstruir los poros. Sobre todo, no te saltes el desmaquillado con una limpieza suave, mañana y noche.

3. Una dieta baja en azúcar y lácteos desnatados

El chocolate, los alimentos procesados y, en definitiva, los productos azucarados son notoriamente conocidos por favorecer la aparición de granos. Por lo tanto, restringe este tipo de alimentos y favorece las frutas y verduras durante esta fase del ciclo.

4. Haz ejercicio para regular las hormonas

Las actividades deportivas ayudan a luchar contra el estrés y la tensión, y así evitar acentuar las variaciones hormonales ya presentes durante el ciclo menstrual femenino. De hecho, bajo la acción del estrés, el cuerpo producirá cortisol, que a su vez estimula la producción de testosterona, responsable del exceso de sebo por parte de las glándulas sebáceas. Se potencia el sistema inmunológico y la inflamación de la piel con tendencia acneica disminuye.

Sin embargo, aclara y concluye la experta, "has de tener cuidado cuando practiques deporte al aire libre. Se recomienda utilizar protección solar de amplio espectro porque, lejos de la creencia popular de que el acné mejora con el sol, mejora momentáneamente, pero, generalmente, empeora y se vuelve más fuerte después".