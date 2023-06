La berberina es una pastilla amarilla (o pigmento amarillo) que se vende en herbolarios como suplemento nutricional, con el fin de ayudar a mejorar el síndrome metabólico. Por ejemplo, reducir los niveles de colesterol. En cualquier caso, es importante que esté pautado y recetado. Ahora, esta pastilla se ha hecho viral en las redes sociales de moda vendiéndose como un "milagro para adelgazar".

Pero de milagro no tiene nada, y para adelgazar mucho menos: "No es un tratamiento indicado para la pérdida de peso ya que no hay ninguna evidencia científica que lo respalde", asegura a laSexta Vanessa Marín, dietista y nutricionista de IVADI.

Además, ni siquiera lo recomiendan en los herbolarios para perder peso: "La berberina es sólo un componente natural que hace que baje la glucosa", comenta. Se venden como suplemento alimenticio y puede ser bueno para algunas personas y en determinadas circunstancias.

Según explica el endocrino Alberto Aliaga, "la berberina se usa sólo en algunas infecciones y en algunos casos en los que tiene como objetivo reducir el colesterol". Además, hay que tener cuidado porque puede conllevar riesgos.

Por ejemplo, según explica Martín, a las personas que toman ansiolíticos o anticoagulantes puede perjudicarles porque recude la eficacia del fármaco y por otro lado, puede tener efectos secundarios "nada deseados" como alteración de la presión arterial, somnolencia o respiración lenta. Para adelgazar, "lo mejor es tener y llevar un plan personalizado de dieta y ejercicio. Siempre adaptado a cada persona", concluye Aliaga.