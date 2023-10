Con tan solo llevarse las manos a ese punto, la parte inferior de la espalda, ya es una señal de una posible lumbalgia. El lumbago es en España el segundo problema de salud crónico por el que más acudimos a nuestro centro de salud. Cada año genera dos millones de consultas médicas en atención primaria, según datos de la Sociedad Española de Columna Vertebral.

"Por el tipo de vida sedentaria que llevamos. La inmovilización y un sobrepeso hacen que los músculos sufran más de lo normal", explica el doctor Álvarez Galovich, director de la SECV.

"A veces lo he tenido y no podía ni hacer la cama", nos cuenta Clara cuando le preguntamos en la puerta de su centro sanitario. Rosa, también es otro ejemplo de paciente. En su caso, tuvo que estar una semana de baja. "Estuve tan mala que no podía ni moverme y tuve que ir al hospital", nos cuenta. La lumbalgia es la principal causa de incapacidad laboral en nuestro país, en los menores de 45 años.

El 80% de la población lo sufrirá alguna vez en su vida si no lo ha sufrido ya. Por eso, la prevención es fundamental. Los sanitarios recomiendan fortalecer todos los músculos que hay alrededor de nuestra cintura, pelvis y espalda.

Para ello, "hacer deportes como la natación o el yoga ayuda mucho", asegura el doctor Álvarez. Pero no solo eso, los ejercicios de estiramientos también contribuyen a aliviar las tensiones generadas en la zona lumbar.

Uno de los más sencillos, es estirar la pierna y tratar de tocar la punta del pie. "Es algo que todos podemos hacer y lo ideal es ponerlo en práctica por la mañana y por la noche", asegura Carlos Carrasco, osteópata. En el vídeo que acompaña estas líneas se ofrecen otros estiramientos que sirven para aliviar el dolor en esa zona.

Y además del deporte no hay que olvidar tratar de mantener en el puesto de trabajo o en el día a día una postura correcta de nuestro cuerpo.