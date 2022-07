La detección precoz es clave para lograr el objetivo de eliminar la hepatitis C antes del 2030. En Cataluña, un 20% de los infectados desconoce que tiene la enfermedad, según ha informado el Departamento de Salud.

Este jueves es el Día Mundial de las Hepatitis Víricas, una enfermedad que padecen unas 65.000 personas en Cataluña (un poco más del 1% de la población catalana mayor de 19 años) tienen anticuerpos positivos de Hepatitis C (VHC) -lo que significa que se ha contagiado-, de las cuales aproximadamente la mitad sufre infección activa, con sintomatología.

En otras comunidades como la valenciana, la Conselleria de Sanidad trata a más de 17.600 pacientes con fármacos antivirales frente a la hepatitis C desde el año 2015, con el objetivo de evitar la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus variantes (A, B, C, D y E).

Los diferentes tipos de hepatitis

La hepatitis es una inflamación del hígado que se produce entre otras causas por infecciones víricas. Los virus de las hepatitis A y E típicamente causan infecciones agudas, y los virus de las hepatitis B, C y D pueden causar infecciones agudas y crónicas.

Acabar con estas enfermedades en 2030

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emplazado a eliminar estas enfermedades como problema de salud pública antes de 2030. Para conseguirlos se han creado el movimiento 'Ciudades Libres de Hepatitis C', '#HepCityFree', está liderado por la Alianza para Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, AEHVE, organización que aglutina a las sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con el objetivo de acabar con este problema de salud pública.

Forman parte del programa '#HepCityFree' Sevilla, Valencia, Santander, Gijón, Granada, Vigo, Madrid, Santiago de Compostela, Ferrol, Alcoy y Pontevedra y, hoy, Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Víricas, se incorporan las ciudades de Salamanca, León y Córdoba.

Por su parte, otras comunidades autónomas como Cataluña han implantado el Plan de prevención y control de la hepatitis C de la Subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas. Una iniciativa que promueve actuaciones centradas en la reducción de nuevas infecciones, el cribado para el diagnóstico precoz y la investigación activa para la identificación de infecciones ocultas, así como facilitar el acceso rápido y simple al tratamiento.

Poblaciones más vulnerables

Los drogodependientes, especialmente los que consumen drogas inyectables, presentan una prevalencia de hepatitis C más elevada que el de la población general: la estimada de anticuerpos positivos de VHC es del 74% y la infección activa sería del 54,2%.

También son colectivos vulnerables los migrantes de países con altas prevalencias de VHC y las personas que tienen prácticas sexuales de riesgo. Por eso, Salud ha explicado que "son esenciales las estrategias adaptadas a sus necesidades para el diagnóstico precoz y el diseño de circuitos sencillos y ágiles que faciliten el acceso al tratamiento en menor tiempo, posible, a través de intervenciones comunitarias".

No existe vacuna, pero sí tratamiento para la hepatitis C

Actualmente, no existe una vacuna eficaz contra la hepatitis C, pero sí que se dispone de un tratamiento sencillo, de corta duración y muy eficaz, con tasas de curación superiores al 95%. Pese a que existen tratamientos de alta eficacia, entre 2015 y 2019 en Cataluña se registraron más de 8.100 muertes atribuibles a la hepatitis C y B.