Los destinos de Europa donde el invierno se vive con intensidad: desde auroras boreales hasta mercados navideños

Luces que brillan entre copos de nieve, mercadillos de Navidad, calles que huelen a canela y chocolate caliente, y paisajes que parecen sacados de un cuento nórdico. Este invierno, Vueling propone dejarse llevar por la belleza de la estación más gélida del año con una selección de destinos europeos ideales para vivir una escapada invernal inolvidable:

Auroras boreales y silencio austral en Tromsø

Tromso, Noruega | Imagen cortesía de Visitnorway.com (Turismo de Noruega)

Conocida como la "puerta del Ártico", Tromsø ofrece uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta: la aurora boreal. Entre montañas nevadas y fiordos helados, la ciudad noruega invita a aventurarse en safaris con huskies, paseos en raquetas o noches en cabañas con techos de cristal bajo un cielo danzante de luces verdes y violetas. Un destino ideal para quienes buscan la auténtica esencia del invierno nórdico.

Encanto escandinavo en Copenhague

Nyhavn o 'Puerto nuevo' de Copenhague | Irene Picazo

La capital danesa es la viva imagen del hygge, ese concepto de bienestar y calidez que define la vida en Dinamarca. En invierno, Copenhague se transforma: el Parque Tivoli se ilumina con millones de luces, los canales se cubren de hielo y los cafés se llenan de velas y bollos de canela. Sus mercados navideños, especialmente el de Nyhavn, son una parada obligada para quienes buscan disfrutar del espíritu nórdico más acogedor.

Luces y cultura imperial en Viena

Mercadillo de Navidad de Viena | iStock

Viena es sinónimo de elegancia y música. En invierno, sus palacios, calles barrocas y cafés centenarios se llenan de una atmósfera tranquila y envolvente. Asistir a un concierto, pasear por el Prater o descubrir sus museos es una forma de vivir el invierno más clásico de Europa.

Ambiente marinero y navideño en Hamburgo

Hamburgo, Alemania | Pixabay

A orillas del Elba, Hamburgo combina la elegancia de una gran metrópoli con el encanto de los puertos del norte. En invierno, sus mercados navideños junto al ayuntamiento y el lago Alster crean una atmósfera mágica, mientras el puerto se llena de luces y conciertos. Una ciudad ideal para disfrutar de paseos junto al agua, gastronomía típica y el auténtico ambiente invernal alemán.

Sabores y luces de invierno en Lyon

Capital gastronómica de Francia, Lyon se viste de luz cada diciembre con la famosa Fête des Lumières, que convierte la ciudad en un espectáculo artístico. Durante el invierno, los bouchons (típicos restaurantes locales) ofrecen platos reconfortantes mientras el Saona refleja las luces de los puentes. Una escapada perfecta para quienes buscan cultura, tradición y calidez urbana.

Elegancia blanca en Zúrich

Wienachtsdorf o 'pueblo navideño', el mercadillo de Navidad de Zúrich | Irene Picazo

Entre montañas nevadas y lagos helados, Zúrich combina el lujo alpino con la calidez suiza. Sus mercados de Navidad, el tren que sube al monte Uetliberg y los cruceros por el lago ofrecen una experiencia invernal completa. La ciudad es también la puerta de entrada a los Alpes, donde se pueden practicar deportes de nieve o simplemente disfrutar de un chocolate caliente frente a las vistas más impresionantes de Europa.

Aventura ártica en Rovaniemi

Rovaniemi, en Finlandia | iStock

En el corazón de Laponia, Rovaniemi ofrece una experiencia polar única. Es el punto de encuentro entre el silencio de los bosques nevados, los safaris con renos y la emoción de contemplar la aurora boreal. Su entorno natural invita a desconectar, disfrutar del aire puro y vivir la esencia del invierno más septentrional de Europa.

Magia bávara en Múnich

Con sus plazas decoradas y olor a pan de jengibre, Múnich representa la esencia del invierno centroeuropeo. El Christkindlmarkt de Marienplatz es uno de los mercados navideños más antiguos de Alemania, y la ciudad ofrece además conciertos, pistas de hielo y fácil acceso a los Alpes bávaros para disfrutar de excursiones o esquí. Una escapada perfecta entre historia, cultura y deporte.

Invierno cosmopolita en Londres

Londres en Navidad | Reuters

En esta época del año, Londres despliega su faceta más cinematográfica. Las vistas desde el South Bank, los parques cubiertos de niebla o los paseos por el Támesis ofrecen una experiencia invernal vibrante y sofisticada. Entre museos, barrios históricos y rincones acogedores, la capital británica es perfecta para una escapada cultural en cualquier momento del invierno.

