Las fiestas más populares que se celebran en el mes de agosto

¡Lo que nos gusta una fiesta! Gastronómica, histórica, religiosa… cualquier excusa es buena para celebrarnos y en el mes de agosto, dado que el buen tiempo acompaña, las fiestas populares se nos multiplican, lo hacen de tal modo que resulta impensable disfrutarlas todas ¿con cuáles nos quedamos? Con las más populares entre las fiestas populares ¿Y cuáles son? Las que te recomendamos a continuación empezando por el norte:

En Galicia, concretamente en la localidad de Cambados, se celebra en agosto la Fiesta del Albariño; en Catoira la Romería Vikinga con desembarco incluido y en O Carballiño, en Orense, la Fiesta del pulpo; en Asturias nos espera una fiesta más deportiva, el Descenso Internacional del Sella y en Cantabria, ya llegando agosto a su fin, nos espera otra reconstrucción histórica, las Guerras Cántabras.

Guerras Cántabras | Imagen de VIATOR IMPERI from HISPANIA en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Claro que no sólo en el norte nos vamos de fiesta, también en otras regiones de España: Buñol celebra su famosa Tomatina y en Sanlúcar agosto es el mes de sus carreras de caballos en la playa; ¿más fiestas populares? Elche celebra su Misterio, Cuéllar, en Segovia, sus populares encierros y en La Unión, Murcia, se celebra el Festival Internacional del Cante de las Minas.

Esas fiestas son sólo las que están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Internacional pero, si añadimos también las que gozan del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la planificación se nos complica ¡y mucho! Tanto que, sabiendo que todas estas fiestas se celebran en agosto, vamos a organizarlas por temática para no volvernos locos.

En cuanto a fiestas gastronómicas, a la del Albariño y el pulpo ya mencionadas se suman la del Pan y del Queso en Quel, La Rioja, y la del Bonito en Burela, en la provincia de Lugo; en cuanto fiestas pasadas por agua destacamos, junto al descenso el Sella ya referido, el descenso folclórico del río Nalón, el descenso a nado de la ría de Navia y la fiesta del agua en Villagarcía de Arosa; también hay más guerras, batallas y recreaciones históricas: la fiesta de moros y cristianos de Onteniente, en Valencia, y las de Villena, en Alicante; o la batalla de las Flores en Laredo, Cantabria.

Descenso del Sella | Imagen de ctrlw en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

¿Más fiestas? Las hay: el Día de Asturias que se celebra en Gijón, el Festival Folclórico de los Pirineos en Jaca, Huesca, el Festival Internacional de la Sierra en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, la Nit de ‘Albà en Elche, la Feria de Játiva, la del Alcalde de Zalamea en Zalamea de la Serena, en Badajoz, la Fiesta del Asturcón en Piloña, Asturias, el Sexenio oye Morella en Castellón, el Cipotegato en Tarazona, provincia de Zaragoza, la Fiesta de la Historia en Rivadabia, Orense, la Cordada de Paterna, el día del traje típico ansotano en Ansó, Huesca, y las fiestas patronales de Segorbe, en Castellón.

Cerramos nuestro repaso fiestero al mes de agosto con las más santas de todas ellas: las Fiestas de San Lorenzo en Huesca, las de Nuestra Señora de la Asunción en La Alberca, en Salamanca, y la de Nuestra Señora del Rosario en Luarca, Asturias.

Estamos seguros de que más de uno está protestando amargamente porque nos faltan fiestas ¡y tanto que nos faltan! Y si bien hemos repasado las más reconocidas (que no son siempre las más famosas…) no seremos nosotros quienes neguemos que agosto bien vale una fiesta y que cualquiera viene bien para alegrarnos el calor del verano, no digamos si además estamos de vacaciones.