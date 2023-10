No permitas que el aburrimiento te venza con estos 3 planes que te sugerimos para que disfrutes de Madrid

Madrid es una ciudad que cuenta con una amplia variedad cultural, es por eso que en la capital siempre tienes algo que hacer. A continuación te dejamos algunos planes que seguro que hacen que no te aburras en ningún momento:

Archipiélagos de lentejuelas: Exposición muestra diversidad de género

El Centro de Arte Dos de Mayo alberga una exposición de obras del Museo CA2M y Fundación Arco que muestran la diversidad de género, desde las poéticas de visibilidad LGTBI a las recientes estéticas trans. Figuras como George Tony Stoll, Andrés Senra, Lucía C. Pino y Manuel Solano participan en la muestra. La exposición destaca por su atención a la diversidad de los cuerpos y los deseos. También muestra que las posibilidades de la performance de los cuerpos y las coreografías sociales inéditas a las que sus comunidades dan lugar es un rasgo fundamental de la institución. La exposición quiere dejar claro que el arte contemporáneo no ha sido la única manera por la que se ha logrado dar visibilidad y representación a las diferencias de cuerpos, sino que también gracias a los diversos cambios sociales que se han dado durante los últimos 70 años. Archipiélagos de lentejuelas muestra la diversidad de género partiendo de las poéticas de visibilidad LGTBI a las recientes estéticas trans. Figuras como George Tony Stoll, Andrés Sena, Inês Xenha, Lucía C.

Pino y Manuel Solano, se suman a artistas latinos como Osías Yanov, La Chola Poblete, Tadáskia y Juan Pablo Echeverri en esta exposición que mostrarán la segunda oleada de feminismos y el movimiento de liberación LGTBI, las revueltas de clase de Mayo del 68 y sus ecos internacionales y la culminación de la independencia de los países que habían estado bajo el poder de los imperios europeos.

Dirección: Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) / Móstoles. Avenida de la Constitución (Móstoles 28934)

Precio: Entrada gratuita

Descubre el primer escape room exterior de Madrid

El director de cine y televisión Guillermo Fernández Groizard y la actriz Virginia Rodríguez presentan El Secreto de Madrid, el primer escape room exterior de la ciudad. Esta modalidad, llamada 'Escape city', combina el escape room con el teatro y se desarrolla en las calles de Madrid. Permite la participación de hasta 8 jugadores durante 2 horas, con la interacción de siete actores a lo largo del recorrido. Se pueden adquirir las entradas a través de la página web oficial, y existe la opción de reservar un pase privado. Hay tres juegos disponibles: El espíritu de la Movida, Una misión extraterrestre y El misterio del Dr. Hackenbush.

El primero se desarrolla en el Madrid de la década de 1980, el segundo busca salvar a E.T. de las organizaciones secretas y el tercero se puede disfrutar desde casa, con una versión infantil disponible.

Dirección: Puerta del Sol, 7 (Madrid 28013)

Precio:

El espíritu de la Movida: 25,95 €

Una misión extraterrestre: 24,95 €

El misterio del Dr. Hackenbush: consultar página oficial

Actividades especiales para niños en el Hipódromo de La Zarzuela

El Hipódromo de La Zarzuela ofrece actividades especiales para los niños durante las carreras. Hay una zona infantil con hinchables y paseos en pony.

Además, se pueden ver de cerca a los caballos de carreras y disfrutar de opciones de diversión en los jardines. Los hinchables se pueden disfrutar durante toda la jornada con la compra de un ticket, mientras que los paseos en pony requieren la compra previa de un ticket por vuelta.

Dirección: Hipódromo de la Zarzuela. Avenida de Fuentelarreina (Madrid 28035)

Precio:

Hinchables: 3 € para toda la jornada

Paseos en pony: 2 € por vuelta